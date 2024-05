Los graves problemas del punto de encuentro familiar de Avilés (resumidos por los usuarios)

En octubre pasado, la Policía Nacional detuvo a una persona en Avilés como presunta autora de un delito de tráfico de drogas en su vivienda, en el barrio del Nodo. Unos pisos por encima de esta vivienda está el punto de encuentro familiar de Avilés, el lugar destinado a favorecer el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores.

Desde hace dos lustros, más o menos, lo gestiona una empresa con sede en Madrid, aunque con delegación de Asturias. Hace un año y medio, cambió la dirección del centro de Avilés y desde entonces, sus servicios empezaron a ser cuestionados por un grupo de padres, madres, con custodia y sin ella. Las quejas se enfocan hacia el estado en que se encuentran las instalaciones, al horario que imponen para las visitas –"incluso en casos en que este viene recalcado en sentencias"–. Y es que se da la circunstancia de que cierra los lunes y las fiestas laborales. Y además, los técnicos empleados adelantan el cierre a discreción propia y no, dicen los padres usuarios, de los menores.

"No existe privacidad, las quejas sólo se pueden meter en un buzón que sólo abren ellos, siembran el miedo entre los usuarios: si te quejas, emiten un informe contrario al juez".

Todo esto lo dicen dos portavoces de una plataforma organizada para que la Consejería de Derechos Sociales "inspeccione el trabajo que hace la empresa adjudicataria o, al menos, no renueve su contrato". Que en ello están, se quejan estos usuarios que se pusieron en contacto con LA NUEVA ESPAÑA bajo la promesa de guardar sigilo de sus nombres. "Se sobrepasan: llegan a calificarnos de malos padres...", señalan.

Recuerdan que los puntos de encuentro familiar son servicios que se utilizan cuando las relaciones familiares están en su peor momento. "En muchas ocasiones hablamos de víctimas de violencia contra las mujeres", señalan estos portavoces. "Por eso no parece ni medio normal que los adjudicatarios del contrato del punto de encuentro nos hagan pasar por todo el dúplex, que sólo haya un baño –para hombres, mujeres y niños–, que no vigilen siempre los encuentros que el juez ha ordenado que se vigilen y que, además, lo hagan en ese edificio donde te paran para ofrecerte droga, con esos ascensores...", se lamentan estos portavoces que han elevado sus quejas a Centro de Atención a las Mujeres, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... sin embargo, la explotación del servicio le corresponde al Principado. "Los puntos de encuentro familiares son muy buena idea, lo que pasa es que el de Avilés no funciona desde que cambió la dirección", añaden. Y eso sucedió hace un año y medio.

El punto de encuentro familiar del Nodo lo utiliza un centenar de personas. Las personas de la plataforma consideran que desde que la dirección del de Avilés está en las manos de quien está, los usuarios han disminuido. No está bien entrar en ese portal destrozado: es un agujero. Llevamos a nuestros hijos para que eviten situaciones peores y esto es lo que nos encontramos", señalan estos portavoces que ahora inician una campaña de denuncia pública.

Suscríbete para seguir leyendo