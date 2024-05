El Marino, ante la última batalla: así se preparan los gozoniegos para medirse al Covadonga

"Solo pensamos en ganar, nada más. No queremos saber nada del resto, lo primero son nuestros tres puntos". Así de rotundo se muestra Guaya, uno de los pesos pesados en el vestuario del Marino. Los gozoniegos se juegan este domingo la vida, ya que están obligados a ganar, a la espera otros resultados, para tratar de huir del puesto de "play-out", plaza que ocupan ahora mismo. Para ello deben vencer el domingo a las 12.00 horas al Covadonga. Eso sí, Miramar promete estar a la altura, ya que el club ha decidido que la entrada al campo sea gratuita para tener el viento de cara. "Tenemos que mantener la categoría como sea", apunta el defensa.

El Marino llega ante el duelo vital ante el Covadonga tras llevarse un jarro de agua fría ante el Arandina. Los burgaleses ya están descendidos, pero aun así siguen compitiendo al máximo nivel y consiguieron tumbar a los gozoniegos. "No estuvimos a la altura", sentencia Guaya, que no pone paños calientes. "Nos llevamos una buena bofetada. Ellos fueron profesionales y, aunque al descanso estaba todo igualado, después nos sorprendieron. Fue una de las peores segundas partes de la temporada", señala el defensor, que no quiere oír hablar del encuentro y solo se centra en los ovetenses. "Estamos preparados", avisa.

Por suerte para el Marino, ha conseguido superar la grave crisis de lesiones que vivió, por lo que ahora todos están listos para la batalla que se espera para el domingo. "Lo bueno de eso es que los jugadores jóvenes han participado mucho. Llevan muchos minutos y saben competir. Como veterano no he tenido que decirles nada especial, porque conocen perfectamente lo que hay que hacer", indica el marinista, que espera "un partido muy disputado".

"Yo creo que va a ser algo parecido a lo que vivimos en la primera vuelta, un duelo bonito pero duro. Que nadie haga cábalas porque estén descendidos, tenemos que tomárnoslo como si fuese una jornada más", apunta el defensa, que confía en la profesionalidad de todos los jugadores, tanto de los del Covadonga como de la de equipos como Coruxo o Oviedo Vetusta, equipos de los que depende el Marino para no entrar en "play-out". "A nadie le gusta perder, hay un compromiso con el club. Además, nunca sabes quién te puede estar viendo. Igual ese día hay alguien para llamarte en verano, todos van a dar el máximo", comenta.

Se espera un gran ambiente en el campo luanquín. "El club lleva tres semanas arropando al equipo, con campañas especiales para los aficionados, y este es el partido definitivo. Tenemos que aprovechar el tirón para que vaya el mayor número de gente posible", afirma Guaya, que asegura: "tenemos una gran afición, que en los momentos malos siempre responde", lo que supone un extra a la hora de saltar al campo. "Solo les pido que no se pongan nerviosos. Va a ser un partido largo, sé que nos van a estar apoyando y que todos juntos lo vamos a conseguir", desea el futbolista.

Suscríbete para seguir leyendo