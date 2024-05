El PP de Castrillón culpa al tripartito de prorrogar el contrato de Daorje

El gobierno de Castrillón ha salido al paso de las críticas vertidas por Izquierda Unida y PSOE, partidos de la oposición, tras la polémica generada tras decidir que la empresa Daorje sea la que, como medida de emergencia, se encargue de la recogida de residuos y limpieza viaria en el concejo. "No saben qué criticar", señala Marco Fernández, concejal de Obras en el Ayuntamiento de Castrillón.

"Como no saben qué criticar, optan por hacerlo a una cuestión administrativa ineludible provocada en su origen por la decisión del gobierno municipal anterior de IU, PSOE y Podemos de retornar unilateralmente el servicio de recogida de basura a Cogersa, que en su día había sido licitado junto con el de limpieza viaria y adjudicada a Daorje, lo que ocasionó una distorsión y un desequilibrio económico al ser menos rentable la parte limpieza y haber sido licitado en su día en conjunto", explica Fernández, quien apunta que "el gobierno anterior no licitó el contrato en tiempo y forma, y mientras se dilucidaba la adjudicación del nuevo contrato de la limpieza, hubo que hacer por parte de este gobierno una orden de continuidad para el mantenimiento del servicio como no podía ser de otra manera a la empresa que venía realizándolos conjuntamente, Daorje".

Según explica el concejal castrillonense, desde el Ayuntamiento no han tenido otra opción que no sea mantenerlo "hasta que se dilucide por la justicia el recurso presentado por Daorje y que es su derecho". "Todo este embrollo tiene su origen en la decisión inicial equivocada del gobierno anterior de desgajar unilateralmente los servicios de limpieza y recogida de basuras, actuando tarde y mal, y nuestro gobierno lo que hace es deshacer entuertos heredados", sostiene Fernández, quien destaca que, para los vecinos, lo importante es que se mantendrá tanto el servicio de limpieza como el de recogida de basura hasta que el pleito con Daorje quede zanjado. "Después habrá una mejora sustancial de la limpieza en calidad y cantidad con el nuevo contrato", aseguró el edil.

Fernández finalizó su réplica enviando un mensaje tanto a Izquierda Unida como a PSOE, con la gran clave del por qué de la prórroga en el contrato con Daorje. "Que no se olvide la oposición de una cuestión muy importante, que están obviando, como es que el personal de limpieza de Daorje mantendrá su puesto de trabajo, en su caso, subrrogado con una nueva empresa. De haber entrado las nuevas empresas lo habrían hecho con su propio personal, dejando en la calle a los trabajadores. Ha sido una de nuestras preocupaciones", sentencia el concejal de Obras.

Todo esto llega tras las palabras de los partidos de la oposición, quienes este miércoles cargaron contra el equipo de gobierno. "Anteponen los intereses particulares de una parte a los de los vecinos", expuso Yasmina Triguero, de Izquierda Unida, mientras que Iván López, del PSOE, asegura que "no entendemos la razón para que Cogersa no comience hoy mismo con la recogida de basuras en Castrillón". "El gobierno de PP y Vox no está defendiendo el interés de los vecinos ante la presión ejercida por Daorje, permitiendo que ésta siga desarrollando los servicios de basura y limpieza viaria, pese a haber finalizado el contrato", indicó la exalcaldesa, quien cree que "lo más lógico sería la entrada de la actual adjudicataria, Cogersa, de forma inmediata y un contrato de emergencia para la limpieza viaria al no estar firmado aún el contrato adjudicatario definitivo".

