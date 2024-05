El PP pide "que se construya una solución" para el puerto de La Arena

Solucionar alguna de las deudas pendientes con Soto del Barco. Bajo esta premisa se reunió ayer Álvaro Queipo, presidente y portavoz del PP asturiano, con José Manuel Lozano, alcalde del concejo, como parte de la ronda que está haciendo por diferentes puntos de Asturias, para conocer de primera mano su problemática.

"Hay cuestiones que se atascan en el concejo y no se terminan de solucionar, por eso quería hacer esta visita", señaló Queipo, quien durante la media hora larga que se prolongó la reunión con el regidor sotobarquense trató temas como el puerto de La Arena, uno de los grandes asuntos pendientes que durante años viene siendo un quebradero de cabeza para el concejo. "Llevamos años denunciando la situación del puerto y, aunque es cierto que se han hecho varias intervenciones, no se ataja el problema de raíz. No se trata de hacer dragados continuos, porque se vuelve a llenar de sedimentos y es un puerto que debería ser referencia en la desembocadura del Nalón", explicó el presidente de los populares, quien cree que hace falta que "se construya la solución, ya sea un dique o una escollera, para que los sedimentos no lleguen a los pantalanes y así el puerto sea utilizable durante todo el año".

Además, Queipo también puso el foco sobre la desembocadura del Nalón. Y es que ahora mismo el Ayuntamiento se encarga, en gran parte, de la limpieza de los residuos que genera el río, "algo que es un mundo". "Esto es un problema común a todas las desembocaduras, pero en la del Nalón y en la del Sella es donde el problema es mayor, por el caudal y el nivel de restos vegetales que manejan. Llevamos tiempo defendiendo que el Principado tiene que hacerse cargo del coste total de la limpieza de los estuarios del Nalón y del Sella, porque el volumen de cantidad de residuos es algo que estos municipios no pueden hacerse cargo. Para el Principado sería una nimiedad, pero para ellos es un mundo", sostuvo el popular, quien pide que "se haga un esfuerzo para limpieza de estas platas". Queipo también se refirió al colegio de Soto del Barco, "donde se necesita una intervención por parte de la consejería de Educación".

"Es un placer recibir a Queipo y le agradezco el interés por la problemática que tiene nuestro municipio", señaló Lozano, que espera que la visita del líder del PP sea "fructífera". "Es bueno que se conozca la situación y los problemas que padecemos aquí, sobre todo en nuestras costas", apuntó el regidor, quien recordó el derrumbe del paso que hay entre la playa de Bayas y Los Quebrantos. "Hay cosas que son necesarias abordar", sentenció.

