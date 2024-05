Lo que pide la juventud avilesina: Empatía y respeto

Avilés fue en los años ochenta una de las ciudades más jóvenes de Europa. Con el paso del tiempo ha dado un giro de 180 grados y ahora es una de las poblaciones más envejecidas. Ante esa tesitura, varios jóvenes avilesinos analizan la situación actual de un colectivo que se reivindica a sí mismo, reclama ser escuchado y valora las iniciativas tendentes a los cuidados, haciendo especial hincapié en la salud mental.

"No se sale de fiesta por Avilés, la gente sale por Oviedo y Gijón", señalan, no sin antes remarcar que Avilés "no atrae" pero "porque no lo conocen". Dispuestos a dar un vuelco a esta situación, los jóvenes no solo reivindican el ocio en su ciudad, le ponen unos condicionantes bajo el paraguas del respeto mutuo. Entienden que la juventud que les ha tocado vivir "no es la de hace años" y ha de ser diversa y abierta en lo sexual y capaz de afrontar la delicada situación socioemocional de un colectivo "con las hormonas disparadas".

LA NUEVA ESPAÑA reunió a seis jóvenes avilesinos que participan en las actividades municipales del edificio Fuero. A unos les chiflan los juegos de mesa, otros forman parte de la radio y las antenas informativas y el resto participa en el consejo de la infancia y la adolescencia. Y todos son jóvenes, desde la ESO hasta la Universidad o incluso ya con sus estudios finalizados.

"Encontrar un trabajo en condiciones es muy complicado", espeta Luis Ángel Ordiz, que rompe el hielo. Sus compañeros asienten. La idea de independizarse, continúa Martín Rotella, y poder ganarse la vida es una de las tareas pendientes.

Greta García estudia 3.º de ESO y aún no tiene esas diatribas mentales y abre uno de los melones que más preocupa a adolescentes y jóvenes: la salud mental. "Hay que tener siempre a alguien que escuche (los problemas de cada uno)", señala García.

Rotella coge el guante y expone que hace falta más concienciación del problema –"que nos afecta a la juventud en general"– con más charlas "sobre lo que te puede pasar en procesos de ansiedad o depresión" y, más importante, para anticiparse e intentar detectarlos.

Olaya Álvarez estudia Bachillerato de Ciencias en La Luz y defiende que en su instituto se llegó a hacer un test psicológico al alumnado "que nunca se había hecho". Valoró esa herramienta para que los adolescentes se conozcan a sí mismos y sus problemas.

Olaya Álvarez, en primer término, con Greta García, al fondo, durante la conversación. / Alba C. González

"La juventud es una etapa que sufres un cambio muy grande, con las hormonas disparadas y las emociones... el desarrollo sexual es importante, hay más visibilidad y respeto de personas trans, homosexuales y bisexuales y eso es un colchón pero a la vez es motivo de ataque para otros (los intransigentes)", defiende Carmen González.

"Hay personas que si tienes hobbies diferentes, si no te gusta el fútbol o el deporte, te tildan de rara", sostiene la estudiante de Bachillerato, que rechaza esa etiqueta por el simple hecho de tener aficiones alejadas de lo "mainstream". Y sale a la luz la ausencia de cine en la ciudad y celebran iniciativas como la del Salón del Manga de hace semanas y reivindican, sobre todo, "espacios de socialización gratuitos".

Las políticas de juventud salen a la palestra y refuerzan la idea de que las redes sociales ayudan a su difusión pero no lo suficiente porque, observan, que hay cierto desinterés: "Hay muchos jóvenes que no saben ni que existe el edificio Fuero". Reivindican ese espacio porque ahí se manifiestan libres y sin prejuicios, se expresan, se escuchan y se cuidan, hacen piña y también consideran que es necesario visibilizar más "los proyectos para jóvenes".

Un tema que no solo preocupa a los jóvenes, también a los adultos, es el incremento de suicidios en los últimos años, otra vez la salud socioemocional se pone encima de la mesa y de manera literal. Entienden que las amistades pueden echar una mano para intentar reducir el número de casos pero, sostienen a su vez, que eso es insuficiente.

Charlas en los centros educativos, en los espacios municipales, el desarrollo de políticas que pongan la salud y los cuidados en el centro. "La escucha es clave y no podemos relajarnos, hay muchas personas en riesgo", indica Olaya Álvarez. Carmen Pérez se suma a la conversación. Defiende la escucha como pilar para avanzar, entre amigos o en familia, en el edificio Fuero y en el parque, en todos los lugares.

Y es que la sociedad, continúa Carmen González, no sabe cómo tratar a la juventud que quiere divertirse, ser libre, y tener la capacidad para ser autónoma en la medida de lo posible. Porque, recalca Luis Ángel Ordiz, "lo más importante es la empatía y el respeto y eso es lo que hace falta".

Suscríbete para seguir leyendo