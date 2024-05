Una ceremonia de discursos oficiales abrió anoche en el Niemeyer la novena edición del Festival de Cine LGTBI. La ceremonia de apertura contó con la participación del responsable de la Asturias Paraíso Natural Film Commission, Javier Bouzas, que destacó: "Este festival se sigue antojando como más necesario que nunca, erigiéndose en un pequeño faro identitario y cultural para el colectivo LGBTI en la ciudad de Avilés y en nuestra región". Además de la directora General de Participación Ciudadana, Nuria Rodríguez López; así como el concejal delegado de Servicios Sociales y Cooperación del Ayuntamiento de Avilés, Agustín Medina; y el director del Niemeyer, Carlos Cuadros. Para terminar se proyectó la película "Chestnut".

La novena edición del Festival de Cine LGTBI se abre en el Niemeyer con "Chestnut" / F. G.

Por la mañana se realizó una demostración de La Güestia Roller Derby en la plaza del complejo cultural de la ría. Los asistentes pudieron disfrutar igualmente en esta primera jornada del festival de la exposición de las ilustraciones de Sebas Martín y Marina Velasco. La muestra, que estará disponible hasta el 2 de junio, explora la intersección entre la identidad, la inclusión y la expresión artística y llevándonos en un viaje visual a través de las experiencias del colectivo LGTBI.

"Este año hay una mayoría importante de ficciones frente a anteriores ediciones, que tenían mucha más presencia de cine documental", aseguró en la presentación de esta edición Fran Gayo, programador del Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer, haciendo hincapié en que el criterio utilizado en la selección de filmes es la "heterogeneidad (en cuanto a temáticas, nacionalidades o propuestas formales) y, de manera especial, la calidad de los filmes".

La sección oficial de largometrajes "Panorama", que ofrece un recorrido de mirada amplia por las películas LGTBI que han marcado la temporada cinéfila internacional, incluye nueve películas de origen europeo e iberoamericano que se proyectarán en versión original subtitulada al español. Para hoy está prevista la proyección de "On the go", de María Gisèle Royo y Julia de Castro, a las 16.00 horas en la Sala Cine. Por otra parte, la sección oficial de cortometrajes "Miradas" continúa en esta edición continuará hoy con "Algo Permanente", de Ana de Alva; "Bye Bye Boy", de Iñaki Mur; "Uranites", de Marina Arenas; "Tu tijera en mi oreja", de Carlos Ruano y "Rubio Cobrizo", de Pablo Quijano.

