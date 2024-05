"El pueblo llegó a la ciudad", afirma el cestero valdesano Vicente Alba, mientras prepara maderas para crear una nueva pieza. Alba es uno de los artesanos participantes en la feria de San Isidro, que se celebra este fin de semana en Piedras Blancas. Prepara la madera in situ como buen cestero, que es un oficio "que los jóvenes no quieren aprender" y que, por lo tanto, dice, tiene los años contados. Al otro lado de la carpa instalada en el aparcamiento de la piscina está Manuel Antonio López, de Valboniel. Muestra hórreos y madreñas en miniatura y una muestra de sillas de montar y carruajes de su amplia colección, que se sumaba al puesto de cuero de José Antonio Rodríguez y la miel de la castrillonense Flor García, criada en colmenas de Ibias y en el norte de Burgos. Puestos de pan, de embutidos y una selección de productos de la huerta: calabazones, puerros, cítricos y legumbres, entre otros, que permanecen en el centro de la carpa. Los quesos de Vidiago y otros de cabra y de oveja también tienen presencia en la feria en la que Edu Losada hacía una exhibición de torno tradicional y a los pocos minutos de abrir estaba creando una "pirindola" al torno. "Soy de la asociación de Amigos de la madera ‘Les Forgaxes’, que debemos ser la más grande que hay de tornería tradicional", explica el gijonés sobre la entidad radicada en Llanera.

Piedras Blancas vuelve a ser rural por San Isidro / I. García

Y entre tanto, los ganaderos estaban en otra carpa. Eduardo Muñiz fue a la feria a ayudar a su hijo Jesús Manuel, que es el responsable de la ganadería que la familia tiene en El Muro. Llevó diez vacas de carne a San Isidro de las "ciento y pico" que cuidan en su explotación. Habla de lo caros que están los forrajes, el pienso, las pacas de paja y en general la comida de los animales. "Está todo muy complicado, los impuestos... Este año tenemos que pagar hasta el porte para traer las vacas", apunta Muñiz padre. Añade que esto último nunca antes había ocurrido. En eso coincide también Adán Fernández, ganadero de Pulide, que llevó cinco vacas de la raza Asturiana de la montaña a San Isidro de las 11 que tiene en su ganadería. "A corto plazo el sector está muy mal, está como el gasoil que te bajan dos y al poco te lo suben a diez", afirma para después remarcar: "Llevo más de 15 años viniendo a la feria y siempre cobramos lo mismo y este año nos quitaron el transporte. Total, que cobramos menos".

Piedras Blancas vuelve a ser rural por San Isidro / I. García

Alfonso Martino es el único ganadero que aporta vacas de leche a la muestra de San Isidro. Llevó seis de las 82 que forman parte de su explotación, la Tresvalles de Pillarno. "Los forrajes están caros, sí, en realidad todos los costes de producción. Esto tiene mal arreglo... la leche es un producto básico y tiene que cuidarse porque las vacas no se pueden fabricar", señala el ganadero, que cuestiona las políticas medioambientales europeas y las trabas burocráticas que asolan a un sector que cuida y vela "por el medio ambiente más que ningún otro".

Piedras Blancas vuelve a ser rural por San Isidro / I. García

Mientras los ganaderos de vacuno se refieren a los problemas "de un sector castigado desde el principio de los tiempos", los primeros visitantes de la feria admiran las vacas, y también otros ejemplares como los asturcones que aportó el ganadero Pablo Lázaro, que también llevó al San Isidro castrillonense varios ejemplares de cabras y un castrón "que tiene unos cuernos bárbaros", apunta Alberto González, que va todos los años a la feria "a primera hora" porque, dice, que no le gustan las "aglomeraciones".

Piedras Blancas vuelve a ser rural por San Isidro / I. García

También hay conejos y patos y más ovejas y más cabras de la ganadería de María Jesús García, con las que disfrutan los críos. "Me gustan mucho los animales", remarca el pequeño Nico Menéndez, de cuatro años, mientras mira atento a una pareja de cabras enanas el primer día de San Isidro en el que Piedras Blancas vuelve a ser rural, al menos, en las inmediaciones de la piscina.

Piedras Blancas vuelve a ser rural por San Isidro / I. García

Suscríbete para seguir leyendo