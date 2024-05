La casa manchega del Avilés: así es el sitio que ha acogido a los blanquiazules

A menos de diez kilómetros de donde el Avilés jugará la primera final por la salvación se encuentra la UD Carrión, un pequeño conjunto de Preferente que ayer se convirtió en el hogar de los blanquiazules. Los avilesinos aprovecharon sus instalaciones para estirar las piernas antes de medirse hoy a las 12.00 horas al Manchego. La sesión, marcada por el intenso calor que asola Castilla-La Mancha, sirvió para que los futbolistas realizaran su último entrenamiento antes jugar el partido de ida del play-out bajo la atenta mirada de algún que otro curioso y de José Rodríguez, presidente de la entidad manchega.

"Somos un pequeño club de Carrión de Calatrava. Tenemos alrededor de doscientes socios y a nuestros partidos vienen sobre 150 personas los fines de semana", cuenta Rodríguez, que destaca que, a pesar de que su club es uno de los que menos presupuesto tiene de la categoría han conseguido una meritoria undécima plaza a falta de una jornada por disputarse. "Aquí no les pagamos nada, como mucho para que tengan para gasoil", apunta el presidente. El viernes disputaron su último encuentro en casa, una derrota ante La Roda. Javi Rozada, técnico del Avilés, se interesó por el equipo y por su situación y mantuvo una distendida charla con el castellano-manchego.

Además de por la visita del Avilés, en el Carrión estos días están de celebración, ya que la pasada semana cumplieron su medio siglo de historia. "Organizamos una gala en la que vino todo el pueblo, no se cumplen 50 años todos los días", bromea Rodríguez que, cuando no le coincide con un partido de su equipo, intenta siempre ir a ver al Manchego, rival de los blanquiazules. "Son un gran equipo, van a poner las cosas muy difíciles al Avilés", advierte Rodríguez, que hoy estará en la grada viendo en primera línea la final por la permanencia. "No me atrevo a decir cómo acabará la eliminatoria, en Asturias puede pasar de todo, pero yo creo que aquí va a ganar el Manchego 2-1 o 1-0", vaticina el presidente, que aún recuerda la última visita del Avilés a sus tierras. "Fue hace muchos años, con el anterior Manchego", indica. Su hogar fue el mejor escenario para que los avilesinos estén más que preparados para la primera parte de su gran final.

