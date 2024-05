Iván Fernández: «Dicen que soy ‘el alcalde del bache’, y a mucha honra»

Iván Fernández (PSOE) es el alcalde de Corvera. Gobierna el concejo con mayoría absoluta por tercer mandato consecutivo. En esta entrevista analiza el año transcurrido desde las elecciones municipales de mayo de 2023.

–¿Cómo ha sido el año?

–Creo que el resultado electoral fue excelente porque mantuvimos un alto porcentaje de voto. Obtuvimos el segundo mejor resultado de la historia democrática de Corvera y en un contexto mucho más complicado que 2019. Bajamos del 69,9% al 69,26%. No sé si me voy a presentar o no en las próximas, pero si me presento firmaba el 69,26. A partir de ahí, el balance del año creo que lo tiene que emitir el conjunto de la ciudadanía, no soy tan arrogante como para ponerme nota a mí mismo. Corvera sigue avanzando y progresando con el impulso que habíamos alcanzado en los últimos años y las bases para el crecimiento están no solo asentadas, sino reforzadas.

–Este año han surgido grandes planes como la Ciudad Deportiva del Real Avilés y el parque acuático...

–Son grandes proyectos que destacan por la expectación e ilusión que generan entre la gente. Para nosotros son importantes, pero hay más: los trabajos de eliminación de los ruidos de la autopista a su paso por Trasona, concluir la ampliación del centro social de las de Las Vegas, seguir con mejoras de saneamiento y abastecimientos, el plan de eliminación de barreras arquitectónicas y la importancia del día a día. Hubo un momento en que la oposición me decía que era "el alcalde del bache y la farola" y yo dije que a mucha honra porque eso también es la política municipal y mejorar en la vida a la gente. Los proyectos de millones de euros son compatibles con reparar esa baldosa que está suelta y que a todos nos molesta porque nos salpica de agua.

–Centrémonos en el parque acuático, el llamado "Paco". ¿Prevé que abra la última semana de junio como dijo?

–Los técnicos me dicen que sí pero no quiero pillarme los dedos; lo que garantizo es que este verano se abrirá en unas condiciones excelentes. Estamos finalizando los trabajos que se habían contratado inicialmente y viendo también las expectativas que había generado. Además estamos actuando en el entorno con actuaciones no previstas inicialmente, como por ejemplo la colocación de césped artificial.

–Un informe advierte de que aún quedan 38 deficiencias por subsanar en el "Paco". El PP denunció esa situación, como también criticó la presencia de trabajadores municipales en la obra.

–Como se dice coloquialmente y no quiero que les moleste, el PP falla más que una escopeta de feria y antes de denunciar algo debería preguntar; y si luego quiere salir en prensa está en su legítimo derecho. Es cierto que hay 38 deficiencias y que a día de hoy (el pasado viernes) ya fueron subsanadas veinte, el resto se atenderán en los próximos días a cargo de la empresa. Las obras que hacen los trabajadores municipales están en el entorno, no son en la obra principal del parque acuático.

–¿Cómo va la subasta del chiringuito del "Paco", porque la primera quedó desierta?

–Ya se presentaron dos ofertas (el viernes).

–Y la ciudad deportiva, que también ha debido repetirse la subasta del suelo, ¿saldrá adelante?

–Sí, habría que preguntárselo al presidente del Real Avilés, pero creo que sí.

–Parece que se han resuelto esos dos escollos. ¿Qué otras grandes inversiones quedan?

–En los últimos años había una serie de reivindicaciones que eran históricas y que han quedado solventadas: la ampliación del Llar, el aparcamiento de Cuatro Estaciones, el saneamiento, abastecimientos... Es necesario consolidar esta senda de crecimiento y seguir demostrando que somos un municipio atractivo para vivir e invertir.

–Queda pendiente acondicionar la entrada a Las Vegas y desbloquear el plan de Quintanas de Chacón.

–Exacto. Hay un principio de acuerdo con el propietario mayoritario de esos terrenos. Los términos están ahora mismo en análisis y estudio por los jurídicos y técnicos municipales para que nos digan si se cumple la normativa y pediremos una reunión con la CUOTA para que nos ratifique antes de aprobar nada que el proceso es correcto. Espero que en los próximos tres meses quede resuelto para a partir de ahí empezar a correr los plazos administrativos de modificaciones del planeamiento, exposición pública... Para que en 2025 sea una realidad y el promotor pueda empezar a desarrollar esa zona y el Ayuntamiento logre los terrenos necesarios para la rotonda (en la carretera general) y para el tercer vial de salida en dirección a Los Campos. Agradezco al promotor su predisposición para mirar al futuro porque esto también conllevaría retirar los 14 juicios que hay en marcha. Si sale todo bien, esa zona que es la más degradada de Las Vegas, se convierta en una de las mejores de Corvera.

–La oposición parece estar más activa que en anteriores mandatos. ¿Cómo la ve usted?–Su trabajo me parece respetable. No tengo ningún problema con la crítica y la fiscalización; es más, es una motivación para continuar haciendo las cosas bien. No obstante, no me gustaría que esa crítica se convierta en ataques personales y crispación. –¿Cómo está el proceso del movimiento de tierras del "Paco" a la finca de la ahora exedil del PSOE que construyó una casa sin licencia?

–Son dos cosas distintas. El movimiento de tierras está en curso, se está actuando con informes técnicos y jurídicos de acuerdo a la normativa. Y el otro caso, analizando ese expediente me di cuenta de que la edil ejecutaba en su propiedad unas obras sin licencia, no me lo advirtió nadie, ella me lo reconoce y en tres horas la ceso. A partir de ahí, creo que el PP está molesto porque esperaba convertir esto en una trama y esperaba sacar tajada política y creo que lo que se ha encontrado es una respuesta ejemplar. Le pediría al PP mesura en sus afirmaciones: está diciendo que yo conocía eso de antemano y que hay "corrupción" y que yo soy cómplice de esa "corrupción"; ese tipo de acusaciones, que son falsas, es un delito.

–La pregunta es obligada, ¿prevé tomar acciones legales?

–No me lo he planteado aún porque mis esfuerzos están en centrarme en Corvera. Un buen amigo me dijo: "Iván, la estrategia del PP es de libro, no saben cómo ganar en Corvera y están con una estrategia premeditada de crispación, de mentir y calumniar". Me dijo: "No caigas en esa trampa porque lo siguiente es probable que sea el ataque personal, la descalificación y la amenaza o una cascada de denuncias que, aunque sean por cuestiones falsas y luego se archiven, generan ruido".

–¿Y qué opina de las críticas de los sindicatos hacia el gobierno?

–Es una reivindicación que comprendo, que los sindicatos pidan mejoras salariales es entendible, pero tenemos que sujetarnos a la ley. Las mejoras de la RPT han supuesto 107.000 euros en mejoras retributivas. Este año, por primera vez en la historia, les ofrecimos un sistema de retribución que no fuese fijo en el tiempo porque no sabía si el año que viene el Ayuntamiento se lo podía permitir. Aportamos 76.500 euros más y los sindicatos nos pedían 400.000. Ese dinero no lo pago yo, ese dinero es de todos los corveranos y yo, como alcalde, tengo que velar por el interés general y entiendo que los sindicatos reivindiquen mejoras pero tienen que estar supeditadas a las posibilidades del Ayuntamiento, a la ley y a la sostenibilidad financiera y económica en el medio y en el largo plazo. Me he reunido con ellos en los últimos tres meses en tres ocasiones y una cosa es decirles que sí a todo... Si esos 75.000 euros que pusimos encima de la mesa les parece poco, yo entiendo que quieran cuanto más mejor pero... yo creo que me debo a los corveranos.

El PP de Corvera obtuvo dos concejales en las pasadas elecciones de mayo de 2023. Según su portavoz, Alejandro Méndez Mántaras, el primer año de mandato «ha sido muy intenso». Entiende que su partido ha demostrado en este tiempo que «en Corvera hay alternativa y que otra forma de gobernar es posible». Méndez destaca que la labor de oposición de su grupo se ha centrado en dos cuestiones. «Combinamos el trabajo propositivo con nuevas ordenanzas, políticas de desarrollo económico e inversiones en equipamientos deportivos y espacios de inclusión y diversidad con la fiscalización», describe Méndez, que amplió este último punto, el de la fiscalización y control del gobierno, para referirse a la forma de gobierno del PSOE local como «autoritaria»: «Sin buscar acuerdos, incluso de espaldas a la normativa en algunos casos y viéndose involucrados en casos de corrupción que han obligado a dimisiones», concluyó.

«El gobierno del PSOE tiene que poner por delante el bienestar de los corveranos, y no el suyo propio», afirma la portavoz de Vox, Diana García, agradecida por el apoyo de los vecinos en las elecciones locales, que añadió: «Defendemos nuestras ideas en un Ayuntamiento muy sectario y, pese a que el PSOE siempre vota contra nuestras propuestas, muchas son aprobadas como la implantación de baños ostomizados o la mejora de aparcamientos para discapacitados en Cancienes»

«Queremos seguir siendo útiles aportando para la mejora de la vida de la gente alejándonos de la confrontación que, ahora, impera también en el concejo», señaló Marisa Rodríguez, concejala de IU, que mira al futuro y confía en exigir más inversión en servicios públicos y políticas sociales además de remunicipalizar servicios, reordenación del tráfico y mejoras medioambientales urgentes.

