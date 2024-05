Javi Rozada, entrenador del Avilés: "Estoy conforme con el resultado, no han tenido ocasiones claras"

"La afición va a ser nuestro jugador número 12. Tenemos mucho en juego, yo me la jugué al venir aquí y estoy convencido de que vamos a sacar el partido adelante. Si lo hacemos, el Avilés tiene mucho futuro". Javi Rozada, entrenador del Avilés, quiso mandar un mensaje de optimismo tras el empate de su equipo ante el Manchego y confía en que los seguidores blanquiazules conviertan el Suárez Puerta en una olla a presión.

"Estoy conforme con el resultado, creo que ha sido justo", analizó el ovetense, que se mostró orgulloso de su equipo. "Después de un contexto complicado hemos jugado ante un gran equipo y no han tenido ninguna ocasión clara. Hemos estado intensos y ordenados", apuntó el blanquiazul, que lamentó la falta de "situaciones para salir". "Quizás nos hizo falta un poco de pausa, pero en estas circunstancias es normal", indicó.

Sobre el planteamiento, Rozada explicó que "sabíamos que el Manchego acumula a mucha gente por delante del balón: sus dos delanteros, el centro del campo en forma de rombo, las bandas suben, su lateral a veces salta... A veces eso te avasalla, por eso queríamos estar ordenados y juntos", explicó el técnico, que destacó que la ocasión más clara del encuentro fue obra de Natalio. "Arriba nos faltó un pelín. Quizás nos afectó el calor, pero la gente se dejó mucho sin balón. Ahora queremos jugar la vuelta con plenas garantías", afirmó.

Además, el técnico reconoció algunos errores de su equipo a la hora de sacar el balón jugado. "Ellos aprietan bien y no es fácil. Es cierto que tuvimos algunos errores, pero yo creo que donde más fallamos fue en el siguiente pase. Era un partido difícil", señaló, a la vez que lamentó no haber salido más al contragolpe. Sobre los cambios, Rozada apuntó que metió en el campo a Isma Cerro y Joel del Pino en el minuto 65 "para que no nos metieran atrás y que el equipo no se partiera". Tras tres años sin coger un banquillo, Rozada, en su debut con el Avilés, confesó que echaba de menos la sensación de ser entrenador "pero lo he pasado mal, he sufrido, aunque bendito sufrimiento". El ovetense quiso mandar un mensaje al medio centenar de aficionados que se desplazaron hasta Ciudad Real y espera que "el domingo se repita esa misma comunión, porque vamos a ser más fuertes".

Ahora, tras el empate en el encuentro de ida, el entrenador del Avilés cree que la eliminatoria sigue "al 50%" y sigue confiando en que la energía puede hacer decantar la balanza en favor de los blanquiazules. "Sin energía hoy hubiésemos perdido", aseguró. "Nos merecemos salvarnos los dos, pero ahora confío en que todo se decida en el Suárez Puerta", sentenció el técnico. El domingo a las 18.00 horas se decidirá si el Avilés sigue la temporada que viene en Segunda Federación.

