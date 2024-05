Fallece «El Noy», el popular luanquín que fue abanderado de «La Venia» durante 20 años

Lorenzo Rodríguez, «El Noy», falleció el pasado domingo a los 83 años. El luanquín fue durante veinte años abanderado de «La Venia», lo que lo convierte en la persona que más tiempo portó el pendón de la cofradía de pescadores en la tradicional procesión del Domingo de Resurreción de Luanco en toda su historia. Cedió su testigo en 2010 a César Menéndez, después de una actividad llevada a cabo desde 1991 y hasta 2010 de manera interrumpida.

Rodríguez fue, además, el único abanderado que estuvo al frente de esa procesión en tres espacios diferentes: la playa de La Ribera, el cabildo de la iglesia y la playa de Santa Marina. Pero no solo eso, además de ser una institución de La Venia, «El Noy» no dudó en investigar su historia y recopilar no pocos datos de esta tradicional procesión del siglo XVIII, como los nombres de los abanderados, que como él, marcaban con los movimientos de pendón el descubrimiento del velo de la Virgen y su encuentro con la figura de Jesús Resucitado.

Lorenzo Rodríguez tuvo el honor de haber sido pregonero de las fiestas del Socorro al año siguiente de dejar de ser el abanderado, y en 2013 fue designado como «Fato del año», distinción que entrega la asociación «Luanco recuperación de tradiciones» a figuras de renombre de la villa marinera.

El funeral por el eterno descanso del difunto será hoy a partir de las 18.00 horas en la iglesia parroquial de Santa María de Luanco. Posteriormente, recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar ubicado en el cementerio de Santa Ana, también de la capital gozoniega.

