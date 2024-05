Avilés da luz verde a una ampliación del vertedero de ArcelorMittal en El Estrellín

Los socios de gobierno en Avilés, PSOE y Cambia, dictaminaron ayer en la comisión municipal de Urbanismo a favor de una modificación del Plan Urbano que haga posible la ampliación del vertedero que explota ArcelorMittal en El Estrellín en un 12 por ciento de su superficie, hasta rozar los 600.000 metros cuadrados. El PP y Vox se abstuvieron. Esta modificación permitirá adecuar la normativa urbanística a la naturaleza real de esos suelos como vertedero de titularidad privada y según la compañía siderúrgica "es necesaria para asegurar la continuidad de la fabricación de acero en Asturias a largo plazo".

Con el nuevo estatus urbanístico del vertedero, Avilés no sólo permitirá el almacenamiento de residuos en régimen de depósito controlado (DCR) "sino también la valorización de aquellos residuos no peligrosos que puedan ser reutilizados en consonancia con las actividades del mayor centro de I+D+I de ArcelorMittal, ubicado en Avilés, mediante varias líneas de investigación actualmente en marcha con el objetivo de reducir la tipología y cantidad de residuos no peligrosos con destino al vertedero de El Estrellín", aseguran desde el gobierno bipartito.

Según fuentes municipales consultadas, los residuos que Arcelor depositará en el vertedero ampliado serán de la misma naturaleza que los que lleva décadas vertiendo en la zona, fundamentalmente áridos y materiales de desecho procedentes de sus procesos productivos.

Según Arcelor, sus planes para el vertedero de El Estrellín están en línea con la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC): "España Circular 2030", que pone las bases "para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar".

