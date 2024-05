Colunga, comisionado del PERTE de descarbonización: "Todas las empresas del vidrio tienen proyectos industriales sólidos, menos Saint Gobain"

Luis Ángel Colunga, comisionado del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización, ha asegurado en Avilés que uno de los motivos del cierre de instalaciones de Saint Gobain es evitar invertir en descarbonización.

"Todas las empresas del vidrio tienen proyectos industriales sólidos, menos Saint Gobain", afirmó Colunga, que expresó su apoyo a los trabajadores afectados.

"Hay que descarbonizar y es más fácil (producir) donde hay menos requerimientos o ninguno. He visto y me he reunido con muchas empresas, y con Saint Gobain, no", remató.