El comité de Saint-Gobain ve factible seguir produciendo prejubilando a 30 trabajadores

Los trabajadores defienden la viabilidad de la línea de parabrisas que la multinacional Saint-Gobain Cristalería tiene en Avilés con la marcha de 30 prejubilados. Esto se discutió ayer en la mesa de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) al que se enfrentan 120 trabajadores de Sekurit afectados por la orden de la compañía de cesar la producción del negocio de vehículos al considerarlo comercialmente ineficiente.

Los 30 prejubilados que están encima de la mesa salen de la lista de personas que tengan 59 años a 31 de diciembre. En Sekurit son 14. La propuesta que puso la empresa encima de la mesa es que esos 14 se vayan a casa con el 70 por ciento de su bruto y también con las cotizaciones sociales. Sus plazas quedarían amortizadas, es decir, nadie las cubrirá.

El resto de las plazas vienen de los posibles candidatos a prejubilación, pero en la división de Glass, la de construcción: 16 personas. La empresa defiende la incorporación de estas personas al ERE, pese a que, en puridad, en la línea de construcción, los números no sonmalos, o no son tan malos como la multinacional asegura.

Los 30 prejubilaciones iban a permitir reducir la lista de afectados por el ERE (la estructura, por tanto, bajará de 120 a 90 personas). Los negociadores de la empresa, según ha sabido este periódico, aseguró que estaban dispuestos a estudiar cualquier matiz del plan de viabilidad puesto encima de la mesa, pero a la vez sigue mantieniendo la idea de que los números cantan: no se hacen coches porque no se venden, así que no hay pedidos de nuevos parabrisas. Esta circunstancia –la disposición a atender las propuestas de los trabajadors– difiere un tanto de la que presentó el pasado 8 de abril: hay que bajar la persiana de Sekurit, la compañía que se estableció en Avilés hace 72 años tiene que cerrar.

Los trabajadores habían presentado un plan de viabilidad la pasada semana que fue rechazado por la empresa por inconcreción de datos. La primera parte de la reunión de ayer fue precisamente de eso: de solicitar esa concreción de datos para incorporarlos a la segunda versión del plan de viabilidad porque los trabajadores siguen apostando por seguir haciendo parabrisas en las líneas que están dispuestas en Avilés.

Por otra parte, los trabajadores están ultimando los detalles a desarrollar en la manifestación que está previsto que salga este jueves a las 18.00 horas de la plaza de Vaticano para llegar al Parche y, mientras tanto, reclamar la pervivencia de la industria en la comarca.

