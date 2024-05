El gobierno de Castrillón sortea las mesas electorales sin la oposición

Izquierda Unida (IU) de Castrillón denunció ayer que el gobierno del PP y VOX realizó el acto público de sorteo de mesas electorales sin convocatoria oficial a los miembros de la Corporación, "saltándose de manera arbitraria todo el procedimiento establecido".

"Es la primera vez que en los 47 años de historia democrática la oposición no es convocada formalmente al sorteo de mesas y solo la casualidad ha hecho posible que por lo menos un miembro de IU pudiera asistir al acto al enterarnos por una publicación en las redes sociales del Ayuntamiento de la fecha y hora del sorteo", denunció IU. Aún así, no reclamará ante la Junta Electoral porque "queremos pensar que este grave hecho sin precedentes no se debe a un intento de manipulación del sorteo, más bien es un nuevo ejemplo de la incapacidad absoluta del gobierno".