El Ayuntamiento de Avilés ve "errores evitables" en el enfrentamiento entre la ministra Díaz y Barbón

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha lamentado lo que calificó como "errores que deberían haberse evitado" en referencia al enfrentamiento entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, por la visita, el miércoles, de la primera a los trabajadores de Sekurit Saint-Gobain en Avilés. Pero lo importante, remarcó la regidora avilesina, es que Ayuntamiento, Principado, y Gobierno de España trabajan en la misma dirección y con el mismo objetivo.

La ministra Yolanda Díaz realizó el miércoles por la mañana un viaje relámpago a Avilés en el que, además de mostrar su apoyo a los trabajadores de Saint-Gobain, cargó contra el presidente del Principado por no estar presente y no mantener un encuentro. Dijo textualmente que "lamentablemente tenía otras prioridades en su agenda". La reacción de Barbón no se hizo esperar, para aclarar que él estaba obligado a comparecer en el Parlamento regional y que se ofrecieron otras alternativas para un encuentro que la Ministra rechazó. Llegó incluso a deslizar que la Ministra hubiera venido "a hacerse una foto con los trabajadores".

La alcaldesa de Avilés tachó este enfrentamiento de "errores" en el transcurso del Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Avilés, a raíz de una interpelación del PP y en el que se aprobó por unanimidad una declaración institucional de apoyo a los trabajadores.

Monteserín afirmó que "ha habido muchas reuniones y conversaciones" en distintos ámbitos, y que "todos estamos de acuerdo en que el objetivo es evitar el cierre total de Sekurit y garantizar también un futuro viable y a largo plazo para la división de Glass en Avilés. Ese es el objetivo de todos los que estamos implicados".

La Alcaldesa, eludiendo entrar en detalles, señaló que "más allá de cosas que han ido pasando, se ha hecho un trabajo por parte del Ministerio, del Principado, de trabajadores y sus representantes que van a conseguir ese objetivo: amortiguar lo más posible los efectos de la crisis de Sekurit y garantizar lo mejor posible el futuro de Glass". Y añadió: "Luego ha habido gestos. Es bueno que una ministra de España venga y visite a los trabajadores en el lugar donde se está produciendo el conflicto. Más allá de eso, creo que hubo errores que deberían haberse evitado".

En resumen, dijo que "por lo tanto, para nosotros lo importante es estar todos en la misma dirección, tener muy claro el objetivo, acompañar a los trabajadores esta tarde (en la manifestación) y tener en cuenta que esta multinacional es europea y que Europa también tiene algo que decir, pero hay que ver qué interlocutores van trasladando a quién los compromisos que hay que exigir a la empresa".

La declaración institucional aprobada con los votos de PSOE, Cambia Avilés, PP y Vox muestra "nuestro más firme apoyo a la totalidad" de la plantilla afectada "por la decisión unilateral de la compañía Saint-Gobain de acometer el cierre de su línea de fabricación de parabrisas (Sekurit), así como a las empresas auxiliares y la totalidad de los empleados y empleadas afectados por el cierre de Sekurit".

En el segundo punto se "exige a Saint-Gobain que, frente al expediente de regulación de empleo (ERE) planteado, elabore un plan de viabilidad que garantice la continuidad de la planta avilesina, y desarrolle un plan industrial que genere nuevas expectativas de crecimiento y garantice la actividad presente y futura de Sekurit en Avilés".

Para finalizar, "mostrar nuestro apoyo a las movilizaciones convocadas por los trabajadores y trabajadoras, y hacer un llamamiento a la ciudadanía para participar en la manifestación convocada esta tarde por las calles de Avilés, en defensa de los empleos de Sekurit Avilés y de la industria de la comarca".