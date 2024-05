¿Y si a la tercera llega la vencida?: el deseo de la Atlética Avilesina para este fin de semana

El Horizonte Atlética ha vuelto a firmar una temporada brillante y, una vez más, volverá a disputar la fase de ascenso a División de Honor Plata. Tras rozar el salto de categoría el año pasado, cuando el torneo se jugó en Avilés, ahora los de Juan Muñiz deberán viajar hasta Sevilla para tratar de hacerse con una plaza en la segunda categoría del balonmano nacional. Eso sí, la empresa apunta a ser de máxima exigencia. "Más o menos tenemos un 20% de posibilidades, nuestros rivales son muy buenos", coinciden el técnico y el capitán del club, Aitor Rodríguez, días antes de tener que viajar a tierras andaluzas.

"No llegamos en nuestra mejor forma, hay alguna que otra lesión y algún jugador que no estará en el primer partido", confiesa Muñiz, que ve a su equipo "fuerte y mentalizado" para el reto que tiene este fin de semana. "Durante estas semanas hemos estado midiendo el tema físico, nos vemos con ganas e ilusión", apunta el avilesino, que recuerda lo vivido el año pasado, cuando se quedaron a las puertas del ascenso por tan solo un gol.

"El equipo ha aprendido de esa experiencia, ahora somos mejores", sostiene. Eso sí, a pesar de ese aprendizaje el entrenador de la Atlética no quiere saber nada de favoritismos de cara a una posible promoción. "Tanto Triana como Cantera Sur son grandes equipo, mejores que nosotros. Para mí, ellos tienen un 40% cada uno de ascender", analiza el técnico, que cree que el primer partido, el que tienen mañana ante el Cantera Sur, puede marcar el partido. "Debemos ser capaces de que el viaje no nos pase factura. Si ganamos el primero, todo tiene otro sentido", apunta el avilesino, que califica la temporada del equipo como "excepcional".

Aitor Rodríguez, capitán del equipo, tampoco ve a su conjunto como favorito, "aunque lo vamos a pelear a muerte". "Estamos con ganas de que llegue el fin de semana, contando los días", comenta el central, que bromea a la hora de hablar de su entrenador. "Juan siempre es cauto, aunque esta vez tiene razón. Al final jugamos contra equipo que son semiprofesionales, mientras que nosotros somos gente de casa", señala el jugador, que confía en las posibilidades que tiene su equipo y en poder disfrutar del fin de semana.

"No descartaría a ningún equipo de la pelea, pero los que menos posibilidades tenemos somos nosotros", reconoce Rodríguez, que coloca al Triana como máximo favorito, ya que "juegan en casa y tienen un equipo muy bueno. Al Cantera no lo conocemos tanto, pero tienen a muchos veteranos con experiencia, van a pelear por todo", analiza el avilesino, que confiesa no esperar un rendimiento tan bueno del equipo esta campaña. "Después de la baja de Carlos Costoya vi al equipo, a nivel físico y de ataque posicional, más mermado", indica el jugador, que destaca el gen competitivo de la Atlética, "que nos hace pelear siempre por estar lo más arriba posible". Ahora tendrán que hacer gala de ese ADN ganador para volver a Avilés con un ascenso bajo el brazo.

