Carpa Élite, empresa de Diego Baeza, se hace con los terrenos en los que el Avilés quiere crear su ciudad deportiva

"Estoy contentísimo. Han sido casi tres años trabajando en el proyecto y por fin nos lo han adjudicado". La futura ciudad deportiva del Avilés está cada vez más cerca de ser una realidad. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, el Ayuntamiento de Corvera ha adjudicado la subasta de los terrenos de Truyés a la empresa Carpa Élite, propiedad de Diego Baeza, presidente del conjunto avilesino. El presidente blanquiazul tendrá, después de que el próximo jueves se haga la comunicación oficial, quince días para aportar los 2.118.999 euros que ha pujado para hacerse con los terrenos.

"Mi idea es que las obras puedan comenzar en septiembre. Todo se nos ha retrasado un mes, pero queda muy poco para que todo arranque", apuntó Baeza tras conocer la noticia, que espera tener lista la licencia de obra lo antes posible para poder, cuanto antes, empezar con la construcción de su ansiada ciudad deportiva. Lo que deja claro el gijonés es que, pase lo que pase este domingo, él seguirá adelante con su proyecto. "Lo que he ido haciendo es darle independencia al proyecto extradeportivo, para que no sea vinculante al plano deportivo. Todos los pasos que hemos dado es para que no se depende siempre de la parte deportiva. Esas cosas no afectan para nada en lo extradeportivo", indicó el blanquiazul, cuyo equipo se juega la salvación este domingo. Por su parte Iván Fernández, alcalde de Corvera, señaló que "la subasta salió finalmente en 2.118.995, 287.000 euros más de lo que se había calculado al principio". "Esto, unido a que se estima una inversión del orden de los 16 millones de euros, que conllevaría del orden de otros 900.000 euros en impuestos y tasas de construcción, estamos hablando de que la Ciudad Deportiva es en sí mismo un proyecto muy potente que contribuirá al desarrollo económico y social de este concejo en el medio y largo plazo y, además, en el corto plazo", añadió el regidor, quien destacó que "estos meses han sido de gestión y trámites que han llegado a buen fin.

"Es un gran día para Corvera. Este es un dinero que va a recibir el Ayuntamiento de la venta de parte de su patrimonio y nuestro compromiso es que ese dinero revierta en el conjunto de los corveranos con un plan de inversiones que responda a las peticiones de los vecinos y mejore todas las parroquias y barrios además de todos los equipamientos deportivos, educativos y culturales", agregó Fernández.

Si los planes del Real Avilés Industrial salen adelante, Truyés pasará a contar con cuatro campos de fútbol (uno de ellos será miniestadio con capacidad para 3.000 espectadores), un pabellón de fútbol sala y baloncesto, una pista de atletismo, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de e-sports, así como una residencia para 150 deportistas, entre otras instalaciones.

