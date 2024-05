Izquierda Unida lamenta "las notables ausencias" en las fiestas de San Isidro

Tras la celebración, el pasado fin de semana, de las fiestas de San Isidro en Piedras Blancas, Izquierda Unida hace un balance de una celebración que tilda de "claramente continuista". "El modelo utilizado es el de los últimos años, sigue funcionando y es el apropiado, pero con menos atractivos en comparación con el programa del pasado año", apuntan desde el partido de la oposición, que creen que el buen tiempo ayudo a la gran asistencia, además de destacar la labor de la Policía Local para que no hubiese incidentes. El partido liderado por Yasmina Triguero pone en valor el papel sobresaliente de la participación de todo el tejido social del municipio que, año tras año, se vuelca con el desfile carrozas y xarrés, donde tuvo presencia casi todas las localidades rurales, así como la presencia de los diferentes horticultores que con los productos del campo le daban colorido a la carpa principal del recinto ferial, todo ello con la Banda de Gaitas de Castrillón a la cabeza.

Eso sí, desde IU advierten de "notables ausencias de artesanos y también de nuestros ganaderos", algo que creen que "son cuestiones que hay que cuidar mucho y si falla alguien hay que maniobrar, ser ágil y tener plan B". "No ayuda el que hayan visto mermada sus asignaciones, no económicas, pero sí materiales, ya que se les quitó el transporte de animales", señalan desde la coalición, que creen que esto ha sido un retroceso. Además, creen que el aula de la vaca, una de las novedades de este año "no estaba dirigida al público adecuado". "Sería más atractiva para un público más infantil", sentencian.