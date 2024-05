La oposición reniega del plan de movilidad pese a incluir el 70% de sus propuestas

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) saldrá adelante con el respaldo de los dos grupos de gobierno, PSOE y Cambia Avilés, mientras que el PP se abstuvo y Vox votó en contra, pese a que incluye más del 70% de las propuestas realizadas por cada uno de estos grupos municipales, según los datos facilitados por el concejal responsable, Pelayo García.

Las peatonalizaciones en el centro del casco urbano han finalizado, al menos de momento, y ahora las obras se centrarán en la construcción de los nuevos intercambiadores y los carriles bus al Hospital Universitario San Agustín, además de instalar nuevos sistemas de digitalización semafórico y con cámaras de 360 grados para el control del tráfico. Se licitarán las nuevas lineas de autobús y se modernizará la flota, y en próximos meses se licitaran los dos parkings disuasorios en La Grandiella y el PEPA, que se empezarán a ejecutar a finales de año. Los cambios también afectarán a los aparcamientos regulados en la calle con nuevas tarifas y normativa para una mayor rotación. Todo esto es lo que explicó ayer el concejal de Movilidad, Pelayo García, durante la defensa del plan de movilidad, y ante las críticas de los dos grupos de la oposición.

De hecho, leyó una retahíla de propuestas realizadas por PP y Vox y que según él, están casi todas incorporadas al plan. Incluso las cuantificó: de 26 del PP, no se han incluido 8, mientras que de Vox se quedaron fuera 6 de un total de 24.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, justificó la abstención de su grupo en que existe una normativa europea que hay que cumplir, y también por "responsabilidad, para no tener que devolver a la Unión Europea el dinero invertido y el que está previsto invertir". Pero criticó la falta de información y de comunicación por parte del equipo de gobierno, a lo que achacó "que votemos en contra de la mayor parte de las cuestiones que se plantean". Se refirió en concreto a las reuniones de ámbito comarcal para el diseño de las futuras líneas de autobús, de las que no tenía conocimiento.

Y no solo eso, sino que "este documento (el PMUS) no recoge lo que va a pasar, pero sí figuran otras cosas que ahora dicen que no va a pasar. Hay que ser un irresponsable para aprobarlo", remató Llamazares.

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, admitió que el plan de movilidad "tiene muchas cosas positivas", pero acusó al PSOE de crear "una muralla medieval virtual" para impedir el tránsito de vehículos privados y el aparcamiento por el centro de la ciudad. "Su propósito de ciudad es aislar a los avilesinos, que pagan la viñeta para circular y aparcar libremente en nuestro municipio, y nos encontramos con que no es así".

Martínez Riola llegó a comparar la peatonalización del centro de Avilés con la "almendra de Almeida en Madrid" y echó en cara al PSOE que incluya medidas propuestas por Vox como si fueran propias. "Lo que prima aquí son las pandorgadas de la Unión Europea, historias de la Agenda 2030, la ODS, todo muy progre pero que a la gente sensata, y en Vox hay mucha, no nos gusta".

Casi 600.000 metros cuadrados en El Estrellín para los residuos de Arcelor

ArcelorMittal tendrá, durante 20 años, la concesión de casi 600.000 metros cuadrados más en El Estrellín para verter sus residuos, tras la aprobación provisional ayer en el Pleno de la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Además del almacenamiento de residuos también se permitirá la valorización de aquellos no peligrosos que puedan ser reutilizados en consonancia con las actividades del mayor centro de I+D+i de ArcelorMittal, ubicado en Avilés, mediante varias líneas de investigación actualmente en marcha. La modificación salió adelante con los votos del PSOE y Cambia Avilés, la abstención del PP y el rechazo de Vox. La oposición coincidió en criticar que de una sola vez se concediera tanta superficie durante tanto tiempo, en contra de las recomendaciones de los informes técnicos. La Alcaldesa, Mariví Monteserín, intervino para defender la necesidad de la colaboración público-privada en aras de asegurar el futuro industrial de la comarca.

