Saint-Gobain apremia a los trabajadores: el plan social es más que las prejubilaciones

La dirección de la multinacional Saint-Gobain Cristalería mantiene claros los objetivos que quiere alcanzar esta semana que entra: es preciso cesar la producción de parabrisas en Avilés. Ya no da dinero y en pocas fechas, además, empezará a perderlo. O eso es, al menos, lo que defiende con pertinacia en cada una de las sesiones de la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) en que está sumida la fábrica de Sekurit desde el 8 de abril, cuando la empresa comunicó a los representantes de sus trabajadores que se acababa el futuro del negocio de parabrisas en Asturias. Por esta razón, advierten, es preciso aprovechar las pocas sesiones que quedan del período de consultas para acelerar el plan social y es que la empresa pretende terminar de cerrar su departamento de parabrisas –el viernes apagó la línea 4 y ayer la línea 5, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA– el próximo día 23.

El plan social es el documento en el que se fija el futuro de los 120 trabajadores que van a ser despedidos. El otro día, la empresa puso sobre el tapete varias vías: prejubilaciones en Sekurit, prejubilaciones voluntarias en Glass (el otro negocio de Avilés), ceses incentivados, recolocaciones… Ese plan social es el que considera la compañía que debe centrar las pocas sesiones negociadoras que quedan esta semana.

Los trabajadores no son de la misma convicción. Han presentado un plan de viabilidad que la compañía desechó la semana pasada. Esta lo volvieron a presentar y la dirección lo volvió a devolver a los trabajadores porque la apuesta de la compañía por el cierre no se ha erosionado un ápice desde que hace cuarenta días, desde que decidió abrir la crisis en que está ahora la fábrica de La Maruca. Este viernes, después de la manifestación de las casi 3.000 personas, la asamblea de trabajadores indicó al comité el camino a seguir: el plan de viabilidad y, si acaso, las prejubilaciones.

La empresa subraya que las prejubilaciones solas no solucionan el problema que dice que tienen: les sobra 120 personas en parabrisas. Las prejubilaciones liberarán unas treinta plazas (si los de Glass afectados por las condiciones previstas de momento se avienen voluntariamente a marcharse para casa), pero nada más. Es preciso negociar todo el plan social. La empresa defiende su marcha a través de una vía que cause los menores daños posibles. Los trabajadores, sin embargo, no conciben otra vía mejor que la de seguir produciendo. Más si cabe cuando las prospecciones del mercado de la patronal de constructoras de turismos son positivas, es decir, si ven que la niebla del futuro incierto se disipa.

Por otro lado, la compañía ha recibido bien las propuestas de reuniones de alto nivel que lanzaron el viernes el Ministro de Industria, Jordi Hereu, y su Secretaria de Estado, Rebeca Torró. De hecho, sostienen que nunca renuncian a hablar con los representantes de la Administración general (esta misma semana le cerraron el paso a la Ministra de Trabajo, que quería reunirse con el comité de empresa en las instalaciones de Avilés: hablan de un error de comunicación).

En todo caso, consideran que estos encuentros tienen que hablar de futuro. Y el futuro está en el Glass: el Sekurit carece de él, está finiquitado. O sea, que hablar de apoyos al Glass es una buena noticia. Más si cabe cuando el horno float de Avilés hace tiempo que terminó con su vida útil (se instaló en 2008) y, como denuncian los trabajadores desde hace años, sólo resiste por los apaños que se le están haciendo. La compañía ha anunciado un último apaño para este octubre. Pero nada más.

