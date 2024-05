Vox Castrillón denuncia las "mentiras" de IU sobre las bibliotecas

Vox Castrillón denuncia que Izquierda Unida miente al respecto de la apertura de la biblioteca durante los fines de semana. "La concejala de Cultura, Rosa Rubio, constató desde el Ayuntamiento, tras pedir la información, que nunca se abrió la biblioteca de Salinas en época de exámenes, no como dice Triguero", explica José Jorge Anes, representante del partido en Castrillón, quien cree que la denuncia de IU "es una auténtica mentira". "La ciudadanía ya les va conociendo, viendo su trayectoria en temas como la mina y el túnel de Arnao o el Valey", sostiene, mientras se pregunta "por qué los jóvenes de IU reclaman abrir una biblioteca en época de exámenes ahora que gobierna el PP". "¿Dónde estaban todos estos años atrás para reivindicar esto mismo?", indica Anes, quien además lamenta que desde la oposición se nombre a su partido cuando "no estamos en el gobierno. No tenemos ninguna concejalía, solo tenemos un acuerdo programático de investidura", sentencia.