"No hay que cambiar la historia, solo es aprender. Hay determinados apelativos que se deben cambiar, para ser más respetuosos. Nadie se muere porque haya cambios de nombres". Patricia Pérez, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, ofreció ayer una conferencia en el Niemeyer en la que, a partir del retrato de Carreño Miranda a Eugenia Martínez Vallejo, realizó una reflexión sobre la imagen en el mundo del arte de las mujeres "no normativas".

Arte sin corsés: ni feas ni villanas / Noé Menéndez

"El punto de partida es el contexto en el que a Eugenia, una niña gorda de seis años, se le apodó ‘la Monstrua’. Hay un momento en la historia en el que se asocia la fealdad con la maldad y la belleza con la bondad y es algo que ha llegado hasta nuestros días", explica Pérez, quien pone como ejemplo un caso actual: las películas de Disney. "Para que una mujer sea villana basta con que sea vieja o gorda, como se ve en películas como ‘La Sirenita’ o ‘Merlín’. Hemos crecido con ese imaginario audiovisual, algo que se ha trabajado desde la historia del arte", indica la historiadora.

Otro de los puntos en los que centró su charla fue en el papel a lo largo de la historia del arte de la mujer, en cuyos pinceles se nota un cambio claro a la hora de tratar a la mujer. "Cuando son ellas las que pintan la belleza pasa a un segundo plano, en sus cuadros se habla de más cosas", aseguró Pérez, quien espera que ahora, con el paso de los años, la perspectiva de la sociedad vaya evolucionando hasta poner fin a este tipo de debates. "Tenemos que ser conscientes de porqué pasa esto. Hay que hacer una lectura general para poder ver como se representa a género, porque muchas veces el relato nos ha encorsetado. Cuando seamos totalmente conscientes de que ese relato existe hay que ponerse a cambiarlo, ahí es donde entra la perspectiva feminista", aseveró.

Un pequeño gran paso para tratar de cambiar la mentalidad fue la decisión tomada por El Prado de llamar al cuadro de Carreño Miranda por el nombre de la niña, Eugenia Martínez, no como se le conocía, ‘La Monstrua’. "Carreño Miranda nunca la llamó así, eso fue obra de los inventarios que bautizaron el cuadro. Ahora se utiliza una terminología más respetuosa, no supone un cambio en la historia", señala la historiadora Patricia Pérez, quien cree que este tipo de cambios sirve para que la sociedad aprenda a despertar, además de ser un gran ejemplo para los más pequeños. "No se puede defender que los niños no se metan entre ellos cuando ven que a una niña gorda la llaman monstrua", remata. En definitiva, el cambio "hace más bien que mal".

Suscríbete para seguir leyendo