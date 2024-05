Los escoceses aprenden a hablar español en la villa

Un grupo formado por once estudiantes de español –diez escoceses y una de Estados Unidos, ésta última residente en Avilés desde hace unos meses– participan estos días y hasta el domingo en un programa de inmersión lingüística en la ciudad enmarcado en el plan "Avilés Enseña". Los estudiantes, todos ellos senior, comenzaron ayer sus clases diarias en el palacio de Maqua a cargo de Adrián Lago, de la academia The Pack Language y también tuvieron oportunidad de conocer algún rincón de Avilés. Por ejemplo: el Ayuntamiento. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, hizo las veces de anfitrión y en inglés fluido les explicó la organización municipal de Avilés o el Fuero de Avilés.

En los próximos días, el grupo de escoceses y una americana, Stephany Wells, tendrán la oportunidad de participar en visitas guiadas. El objetivo es que los integrantes del grupo aprendan español al tiempo que se empapan de la riqueza patrimonial, cultural, natural y gastronómica de la ciudad y de Asturias. Así asistirán a una clase magistral de repostería en la Confitería Vidal, visitarán la plaza de abastos Hermanos Orbón, recorrerán la senda fluvial del río Magdalena y el Centro Niemeyer más los Picos de Europa, la Comarca de la Sidra y Oviedo. Este es precisamente el fin de "Avilés Enseña", el proyecto de turismo idiomático de enseñanza de español para extranjeros que lanzó el gobierno local ya en el anterior mandato.

"Avilés Enseña" oferta actualmente diferentes cursos. Está el de "Walk & Talk Avilés": contempla que los participantes aprendan el idioma de Cervantes mientras realizan caminatas por Avilés. Se ofrece también un curso intensivo de treinta horas semanales. Otro curso –español ‘one to one’– está dirigido a personas que desean aprender el idioma con clases individuales. Hay también español para negocios, para grupos de escolares y de adultos y el citado The Pack Language que esta semana tiene en Avilés a sus pupilos escoceses. Cada uno de los integrantes de este grupo paga 1.795 libras (algo más de 2.000 euros) por su estancia en Avilés con un "todo incluido", desde las clases de español a las actividades extraescolares. Se alojan en el Hotel Palacio de Avilés.

"Los alumnos están encantados. Asturias es uno de los destinos más demandados para los proyectos de inmersión lingüística, la región tiene un potencial enorme" señalaba Adrián Lago, quien en esta ocasión viajó desde Escocia, donde es profesor y también monitor de tiempo libre, con un grupo que no tiene un nivel de español sobresaliente pero que en Avilés está ganando vocabulario. "La inmersión es la manera más fácil y rápida de hacerse con un idioma", apuntó.

Una de las participantes, entre tanto, valoró las bondades de Avilés: "Me gusta mucho, nunca había estado. Los escoceses conocemos Mallorca, Córdoba, Sevilla... Pero no había estado nunca en Asturias y es una región muy bonita, algo parecida a Escocia pero con muchos más árboles", decía. La americana del grupo, Wells, contaba a su vez su historia: "Hace años hice el Camino de Santiago, pasé por Avilés y me gustó mucho la ciudad. Ahora llevo meses viviendo aquí, en Avilés, y me uní al grupo para mejorar mi español", reconoció. De su paso por el Ayuntamiento se llevaron bolsas de tela de recuerdo, una guía de Avilés y "deberes" por parte de Manuel Campa: "Hablad mucho y bien de Avilés para que nos visiten". Otro fin de "Avilés Enseña".

