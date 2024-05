Tomás Rubiera: "Cualquier momento de mayo o junio es ideal para adquirir un vehículo tanto nuevo como de ocasión"

Cuando llega la primavera y se incrementan nuestros desplazamientos por ocio, muchas personas organizan sus vacaciones de verano, estrenando coche. Hablamos con Tomás Rubiera, Director Comercial de Artime Autominesa, un concesionario de referencia en Asturias y en las comunidades autónomas limítrofes, para que nos dé algunas claves a la hora de adquirir un vehículo, tanto nuevo, como de ocasión, con las mejores garantías.

-¿Es buen momento mayo y junio para comprar coche?

-Sin duda y de hecho, el nivel de ventas se incrementa notablemente y por eso en nuestro concesionario hemos reforzado el canal de compras, aumentando considerablemente nuestro stock disponible, para poder dar el mejor servicio a nuestros clientes, porque cada vez nos demandan plazos de entrega más cortos, para poder disfrutar cuanto antes de su nuevo coche.

Algo a destacar, es que, cuando el abanico de unidades en exposición se amplía, siempre van a existir fantásticas oportunidades a disposición de los clientes.

Estas cosas que se suelen leer en Internet, sobre si el mejor día es el lunes o si a final de mes se consiguen mejores precios, es un poco “leyenda urbana”, está claro que nuestro objetivo siempre es vender el mayor número de vehículos, pero resulta poco apropiado pensar que los precios van a fluctuar dependiendo del día de la semana. Por lo tanto, cualquier momento de mayo o de junio, son estupendas fechas para adquirir un vehículo tanto nuevo como de ocasión, si bien, lo que sí puede pasar, es que si no somos rápidos a la hora de tomar una decisión, se nos escapen las oportunidades que mencionaba anteriormente, porque se adelanten otros compradores.

-¿Entonces es importante la época del año?

-No tanto por el calendario en sí mismo, que a nivel de precios influye cada vez menos, si no, en función del nivel de disponibilidad que podamos tener en los concesionarios y en los centros logísticos de los fabricantes, ya que, a mayor oferta disponible, los clientes tendrán alguna promoción especial adicional. Hace años en diciembre, solía haber un incremento de la oferta de “Km-0” porque los concesionarios para cumplir objetivos, debían matricular vehículos a nombre del concesionario y una vez matriculados, se ofrecían a un precio algo menor. Todavía puede darse esa circunstancia pero de manera mucho más excepcional, porque, tras la pandemia y las restricciones de fabricación por falta de componentes, trabajamos con objetivos comerciales cada vez más realistas. No obstante, hay situaciones que se puede dar en ciertos modelos de vehículos nuevos que afectan a su precio, por ejemplo, cuando está a punto de salir un nuevo modelo, quedando las unidades de la generación anterior con promociones especiales para liquidarlas. Pero eso puede ocurrir en cualquier mes del año.

-¿Y en el caso de los vehículos de ocasión?

-Hay que indicar, que por cada vehículo nuevo matriculado, se venden el doble de vehículos de ocasión y cómo es un porcentaje importante, los stocks de los concesionarios se alimentan de los ciclos de cambio de los vehículos nuevos entre los distintos canales que existen, cuanto mayores sean las matriculaciones totales de vehículos nuevos, mayor disponibilidad de vehículos de ocasión estarán en el mercado, por lo tanto, en esta época del año en que los vehículos nuevos repuntan, es muy buen momento para adquirir un vehículo de ocasión al haber una mayor oferta. Cómo en este apartado, somos un concesionario puntero y un referente en el norte de España, contando con un departamento de vehículos de ocasión muy solvente, avalado por el que gran número de clientes que tenemos, por nuestra experiencia, lo más importante que valoran los clientes, es la confianza y la garantía posventa que ofrecemos los vendedores. En nuestro caso, todos los vehículos se revisan y se reacondicionan concienzudamente por nuestro propio servicio técnico antes de su entrega y además ofrecemos garantía ante cualquier fallo.

-¿Qué vehículos se venden más en estas fechas?

-Los SUVs y todoterreno especialmente, también las furgonetas y vehículos familiares con buen maletero. En definitiva, todo tipo de vehículos que ofrezcan ventajas para el tiempo libre.

-¿En qué casos recomendaría un SUV o un familiar?

-Son conceptos de vehículo diferentes. Hoy por hoy todos los vehículos tienden a ir hacia una estética SUV, si bien no todos tienen características de vehículo “todocamino” y menos aún “todoterreno”. En el mercado de ocasión podemos encontrar también muchos vehículos familiares, generalmente más económicos y en muchos casos, más seguros y fáciles de maniobrar.

-¿Qué clientes buscan furgonetas?

-Pues si hablamos del público particular podemos encontrar tres perfiles de clientes: quienes necesitan espacio para sus hobbies (mascota, ciclismo, surf, espeleo…), quienes buscan una camperización o semicamperización para pernoctar en el vehículo en sus escapadas, y por último, familias grandes; pero también podemos encontrarnos grupos de música, incluso de amigos.

-Para finalizar, ¿recomienda un coche nuevo o uno usado?

-Cada opción tiene sus ventajas. Los vehículos nuevos incorporan las últimas tecnologías dentro de su gama y con ellos estrenamos la garantía que nos asegura un buen funcionamiento durante varios años. También hay que valorar la sensación de estrenar un coche, donde todo está absolutamente impecable y ese “olor a nuevo” tan característico.

Por otra parte los vehículos de ocasión tienen también ventajas, por supuesto e indiscutiblemente, una de ellas, es un precio más económico, que nos permite incluso ir a modelos de una gama superior a la que podríamos acceder en un coche nuevo. Por otra parte, si nos fijamos en los vehículos entre 2 y 5 años, que es nuestra especialidad en Artime Autominesa, vamos a tener acceso a vehículos ambientalmente sostenibles, con novedosos elementos de seguridad, con kilometrajes contenidos, facilidades de financiación y, lo mejor, con disponibilidad inmediata.

Las mejores opciones

A continuación, te presentamos las mejores opciones que puedes encontrar en Autominesa Artime.

- OPEL ASTRA

OPEL Astra 1.6 CDTi SW 110CV Selective ST / Imagen cedida a LNE

Año: 2019. Kilómetros: 64000kms. Págalo hasta 120 meses en AUTOMINESA/ARTIME. Equipamiento destacado: Navegación, cámara marcha atrás con guías, llantas aluminio selective, Control de crucero, climatizador automático, navegador, sensores de parking delanteros y traseros, cámara trasera, llantas de aleación, sensor de luces, retrovisores eléctricos, Bluetooth, control por voz, usb , isofix etc Precio: 13.900€

- FORD PUMA ECOBOOST

FORD Puma EcoBoost / Imagen cedida a LNE

FORD Puma EcoBoost 125cv Titanium MHEV (híbrido 48v pegatina eco) kilómetros: 48.000 kms. Págalo hasta 120 meses. Con faros full led, con función de larga automática, Navegador 10”, sistema pre-colisión , lector de señales, alerta de cambio involuntario de carril, Asientos eléctricos con función masaje, Llantas aluminio 17” Titanium, sensores de parking con información en pantalla, sensores de luces y lluvia, espejos eléctricos plegables eléctricamente, control y limitador de velocidad, climatizador automático, Ford Sync 3 con car play y android auto, bluetooth, usb, conexión Aux ETC. Precio: 19.800€

- BMW X2 2.0 TD

BMW X2 2.0 TD / Imagen cedida a LNE

BMW X2 2.0 TD 150 cv automático, Kilómetros: 86700 Págalo hasta 120 meses, con faros full led, navegador, lector de señales, asistente de frenada de emergencia, sensores de luces y lluvia, sensores de parking delanteros y traseros con información en pantalla, control y limitador de velocidad, freno de mano eléctrico, modos de conducción (sport, comfort, eco pro), climatizador bizona, portón trasero eléctrico, espejo interior fotosensible, bluetooth, usb, conexión Aux. Precio: 24.800€

- HYUNDAI KODN TGDI

Hyundai Kona TGDI / Imagen cedida a LNE

Hyundai Kona TGDI 120 cv gasolina, Kilómetros: 42.000 Págalo hasta 120 meses, con cadena de distribución, sensor de luces, control de velocidad, climatizador manual, ayuda de descenso en pendiente, ordenador de a bordo, bluetooth, USB, conexión aux, etc Precio: 16.900€

- FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI

Ford Transit Custom 2.0 TDCI 130 CV 5Plazas. Kilómetros: 58.000. Año: 2020. Financiable hasta 120 meses, con sensores de luces y lluvia, sensores de parking con información en pantalla, espejos eléctricos plegables eléctricamente, control y limitador de velocidad, asientos con calefacción, climatizador manual, Ford Sync 3 con CarPlay y android auto, USB, bluetooth, conexión aux. Precio: 33.800€

- VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE SPORT 2.0 TDI

Volkswagen Tiguan Allspace Sport 2.0 TDI / Imagen cedida LNE