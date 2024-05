Agenda de junio en Avilés (cultural y gastronómica): no te pierdas los actos programados

Junio abre las puertas al verano de Avilés con una agenda repleta de cultura y gastronomía, un anticipo sin descanso de lo que será la programación estival de la ciudad. La apertura oficiosa del completo calendario de eventos del mes tendrá lugar el día 7, cuando la Noche Blanca saque el arte a las calles, con epicentro en la Factoría Cultural y más de 70 actividades en diferentes espacios. Aunque lo cierto es que ya desde el sábado 1 bullirá la actividad, con el que será uno de los grandes animadores de junio, el teatro de escenAvilés. Ese día se representa la primera de las nueve funciones que se podrán disfrutar, de un total de siete obras teatrales diferentes en el teatro Palacio Valdés, el Auditorio y la Sala Club del Centro Niemeyer.

El honor de apertura le corresponde a una de las grandes de las artes escénicas españolas, Lolita Flores, que doblará el domingo 2 en su monólogo "Poncia", basado en "La casa de Bernarda Alba", de Lorca, en el Teatro Palacio Valdés. También allí, el fin de semana siguiente, el 6 y el 7, será el turno de Mayorga, Sacristán y Ana Marzoa en "La colección". Y el 21, Aitana Sánchez Gijón encabeza "La madre", de Florian Zeller. En cuanto a las obras del Niemeyer, la inmortal "La Regenta" de Clarín toma vida teatral en adaptación de Eduardo Galán y dirección de Helena Pimenta, el 14 de junio, en el Auditorio. En la Sala Club, "You say tomato", de Joan Yago cierra el Off el sábado 22. Finalmente, y de nuevo en el Palacio Valdés, dos funciones componen Hecho en Asturias. La primera, "Los polvos melancólicos", lleva el sello de Maxi Rodríguez, como autor y director, el miércoles 5. Para la segunda, una semana después, el día 12, la compañía El callejón del gato adapta a Valle Inclán en "La cabeza del dragón".

La Noche Blanca será el "pistoletazo" de salida de la programación estival. Este año la gran cita cultural coincide, además, con la celebración en Avilés del Concurso Nacional de Acordeón, que traerá a la ciudad a unas doscientas personas entre músicos (que ofrecerán conciertos gratuitos y abiertos al público general) y familiares.

Otros eventos programados y ya con fecha son los siguientes:

El Famous Wine Festival (6 al 16 de junio). Los vinos de los famosos, de cultivo propio, o a los que dan imagen, se convirtieron hace tiempo ya en un símbolo identificativo del Avilés de cada mes de junio, con la celebración del Famous Wine Festival en numerosos establecimientos hosteleros de la ciudad y de Salinas y Piedrasblancas. Comenzará el jueves 6 y se prolonga hasta el domingo 16, y se podrán saborear vinos de Loquillo o David Silva, de Rafael Moneo o Sarah Jessica Parker. Un fijo de la programación desde su primera edición, en 2010, que se complementa con catas y diferentes actividades.

Mercado Artesano y Ecológico (14 al 16 de junio).También con una importante componente gastronómica tendrá lugar el Mercado Artesano y Ecológico, en el parque de Las Meanas el fin de semana del 14 al 16 de junio. Se podrán adquirir productos de cercanía y calidad, ecológicos y fruto de la tradición, con numerosas actividades, y descubriendo la riqueza de los Alimentos del Paraíso Natural.

FOCART (28 al 30 de junio). El Festival de Arte Urbano de Avilés, FOCART, se adelanta en esta su tercera edición al mes de junio. Gratuito, abierto a todos los públicos y en especial a la juventud, con centro neurálgico en la Pista de la Exposición, este año extiende su manto a diferentes espacios del casco histórico. El último fin de semana del mes, del 28 al 30, regresan la Liga Nacional de Graffiti, además de diferentes talleres y exhibiciones deportivas y conciertos.

Exposición "Mujeres en la colección Pérez Simón" (desde el 19 de junio). Uno de los hitos culturales del verano de Asturias tendrá su foco en Avilés, con la inauguración el miércoles 19 de la exposición "Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón", que recoge en la Casa de Cultura pinturas y esculturas de algunas de las creadoras más importantes del siglo XX y XXI. Obras pertenecientes al empresario y mecenas asturiano-mexicano Juan Antonio Pérez Simón, que las cede a la ciudad para su exhibición. La muestra incluye 17 obras (13 pinturas y 4 esculturas) realizadas, todas ellas, por mujeres artistas contemporáneas, del pasado siglo y de lo que va de XXI, algunas de las cuáles aún siguen en activo. Una recopilación que coloca de nuevo a Avilés a la vanguardia de los circuitos artísticos. Destacan los nombres de la pintora surrealista británico-mexicana Leonora Carrington (la más influyente de la exposición), la rusa Liubov Popova (con un autorretrato de corte cubista y constructivista) y la norteamericana Margaret Marley Modlin (con 5 obras, la que más tendrá en la exposición), auténticas referentes de la cultura del siglo XX. Pero también los de la japonesa Kimiko Yoshida, artista libérrima afincada en Francia; Patricia Gadea, Cristina Iglesias Fernández, Isabel Guerra, Amelia Mendivil, Liliane Caumont y Esperanza d'Ors.Una Casa de Cultura que hasta el domingo 9 acoge "Una luna, dos, un pájaro, una flor, constelaciones de elementos que ordenan y desordenan la pintura", de la pintora de Avilés Alba Escayo. Porque en junio, los espacios expositivos "rebosarán creatividad". Así, en la Factoría Cultural se clausura el día 7 "Transitar un rato", con pinturas de Elena Rato, y durante todo el mes (y hasta agosto) continúa en el CMAE "Amador entrañable", una treintena de esculturas que sumergen al público en la obra de Amador Rodríguez Menéndez, 23 años después de su desaparición física. Sin olvidar que en la Sala de Cómic se puede hacer un recorrido por la trayectoria artística del más influyente de los historietistas asturianos contemporáneos, Alfonso Zapico, en la exposición "La balada del norte".

Goya y los pintores que en él se inspiraron, en el Centro Niemeyer (desde el 20 de junio). Las pinturas de Francisco de Goya tomarán la cúpula del Centro Niemeyer, en una exposición pictórica de hondo calado: "Goya - Ni más ni menos", del 20 de junio al 22 de septiembre. Una muestra con más 100 piezas, procedentes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Goya de Zaragoza y de un importante número de colecciones privadas, exhibidas por primera vez en Asturias. Las obras del genio aragonés dialogarán en el espacio expositivo con las de artistas como Julio Romero de Torres, José Gutiérrez Zuloaga, Pablo Serrano, Fernando Botero, Eduardo Arroyo, Cindy Sherman, Antonio Saura, Manuel Millares, Juan Genovés, Darío Villalba, Ismael González de la Serna, Equipo Crónica, Robert Capa, Amalia Avia, Antonio Clavé, Jake Chapman y Paula Rego, entre otros. Antes, en el propio Centro, el 2 de junio se clausuran "Juana Francés", la muestra antológica con motivo del centenario del nacimiento de la artista alicantina fallecida en 1990, personaje fundamental de la artes plásticas españolas del siglo XX. Y también en la Cúpula, "El arte que conecta. Juan Carreño de Miranda, Eugenia Martínez Vallejo, vestida. A la semana siguiente, el día 9, se cierra en la Sala de Fotografía del Centro "Luz que se esconde", de Manuel Esclusa.

Concierto de Scott H. Biran en la Factoría Cultural (8 de junio). En junio concluye el segundo trimestre de un Factoría Sound que va de sold out en sold out, y lo hace con uno de sus géneros musicales de cabecera, la americana music. El sábado 8, el estadounidense Scott H. Biran mezcla punk, blues y country en sus letras con mucha vida vivida. A las 21.00 horas.

