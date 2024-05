Metió dos veces la cabeza entre las rejas: espectacular rescate de un perro senil en Avilés

"Cuando me avisaron de que tenía a los bomberos en la puerta pensaba que tenía un incendio". Una joven, que responde a las siglas, V. C. G., tardará bastante en olvidar el susto que ha tenido hoy. Y es que, mientras estaba en el hospital junto a su padre, su perro metió la cabeza dentro de unos barrotes que tiene en su ventana, quedando atrapado. Los ladridos del can despertaron la voz de alarma, por lo que una patrulla de la Policía Local y una grúa de bomberos llegaron al edificio, en la calle La Espina Vieja, para proceder al rescate.

Pero, aunque a la primera lograron salvar al perro y ayudarle a que sacase su cabeza de los barrotes, no fue la vencida. Y es que el can, cuando los bomberos estaban guardando la grúa, volvió a asomarse por la ventana, volviendo a quedar atrapado en el mismo sitio. Los bomberos tuvieron que repetir la actuación, pero, esta vez, colocaron una tabla al acabar para que no se repitiese la experiencia.

El dispositivo llamó la atención del vecindario, que contemplaban perplejos la operación. "Nunca ha sido un perro que había dado problemas, es algo extrañísimo", coincidían los presentes. Por su parte la dueña aseguró que "llevamos 14 años aquí y nunca había pasado algo ni parecido" y ya piensa en una posible solución: "compraré lo más rápido posible una malla, para que no pueda meter la cabeza dentro, y así tratar de poner fin a esto".