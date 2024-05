El PACO ya chorrea: así va de avanzado el primer parque acuático de la comarca de Avilés

Cada día queda menos para que el PACO habrá sus puertas. Aunque aún no hay fecha oficial para su apertura, el primer parque acuático de la comarca de Avilés poco a poco va finalizando sus pruebas y ya se atreven a probar los chorros del complejo. Así lo compartió el propio alcalde de Corvera, Iván Fernández, que al ritmo de la canción "Paco, Paco, Paco" grabó las primeras pruebas realizadas.

Concretamente, en esta área del parque, se han colocado chorros de agua con diferentes formas, desde palmeras a delfines, todos con algo en común, la temática acuática. Además, se han instalado también dos arcos acuáticos de suelo con pulverización de agua y otros tres con chorros verticales. El área acuática infantil se ha completado con la instalación de una torre que incorpora dos toboganes y tres juegos de agua con una altura total de 4,44 metros.

"Ya queda menos. ¿Fecha exacta de apertura? No me atrevo a darla , finales de junio más bien principios de julio. La cosa es hacerlo bien y tratar de tenerlo todo listo (aunque seguramente aparezcan fallos que en cualquier caso trataremos de ir corrigiendo y mejorando", escribió Iván Fernández en sus redes sociales, que aseguró que "no queremos compararnos con nadie ni ser los primeros en nada, aspiramos a tener un equipamiento diferente, para el disfrute de corveranos y de quién los quiera visitar".