Esta es la principal novedad de la nueva edición del Longboard de Salinas

Salinas acogerá en la última semana del mes de julio, del 24 al 28, el Longboard, uno de los festivales de referencia del verano en Castrillón. Los mejores surferos del continente se darán cita en el arenal castrillonense, ya que una de las principales novedades del evento es que albergará el Europeo de la especialidad, un atractivo que promete hacer que se superen las cifras de asistencia de la pasada edición.

"Es una prueba muy puntuable para el circuito europeo, por lo que los mejores no se la pueden saltar si quieren estar en puestos altos", explicó Rocío Alba, la organizadora, que reconoció que es una prueba que llevaban persiguiendo "bastante tiempo". Alrededor de la prueba deportiva habrá también una gran propuesta musical 100% asturiana, con grupos como los avilesinos "Los Acebos", además de charlas y talleres "para concienciar en los valores de la igualdad y el respeto". En el recinto del festival habrá diferentes tiendas, con ropa y complementos, y furgonetas de foodtrucks, dos de ellas de Castrillón. También se celebrará una competición nacional de skate, algo que "el año pasado nos desbordó y queremos que continúe".

Otras de las novedades la protagonizará el artista Iyán Castaño, galardonado con el premio "Asturias Joven" de artes plásticas en el 2023. El sierense, muy vinculado a Salinas por su afición al surf, traslada a sus lienzos la formas onduladas que el mar deja en la arena. En el Longboard realizará unas intervenciones artísticas para "sacar el lenguaje del mar". "Todos los días, con el oleaje del mar, la arena cambia su forma. Mi propuesta consistirá en, tras explicar mi idea a los visitantes, hacer un recorrido por la playa, encontrar la zona que mejor refleje el día. Cuando la encontremos, colocaremos una tela para, así, sacar el relieve de la arena", indicó.

Tras el cambio de fechas del Reggaeton Beach Festival, otra de las grandes citas del verano en Avilés, ahora ambos festivales coincidirán en el calendario, algo que no preocupa a Alba. "Nuestro público objetivo es completamente diferente al que va al Reggaeton Beach. Nosotros estamos más dirigidos a familias y otro tipo de personas. Habrá gente que no venga, está claro, pero no creemos que sea competencia nuestra. No nos preocupa mucho", afirmó la castrillonense, que destacó una de las grandes virtudes del Longboard es que "nuestra entrada es gratuita, estamos abiertos a todo el mundo". Con ello, confían en volver a tener el éxito de la pasada edición.

