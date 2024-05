La Universidad privada de Avilés suscita la unanimidad: "Con ella ganamos todos"

Sorpresa e ilusión. Esas fueron las emociones que mayoritariamente desató el anuncio de la instalación de la Universidad Nebrija en Avilés para impartir estudios de Enfermería, adelantado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. La posibilidad de ofrecer unos estudios universitarios para los que en la actualidad no hay suficientes plazas en la región, que pueden paliar en el futuro la carencia de profesionales, y la perspectiva de atraer más gente joven a la ciudad conjugan el balance positiva entre los encuestados por este diario. Eso sí, sin perder el foco en la prevalencia del sistema público.

La Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad se expresó con prudencia, limitándose a indicar que "de momento, en el Principado no hemos recibido ningún proyecto de la Universidad Nebrija, aunque somos conocedores de su interés por Asturias. En todo caso, nos pronunciaremos cuando se concrete o formalice alguna propuesta, algo que aún no se ha producido. Como en cualquier otra iniciativa privada, la información corresponde a sus promotores".

El recién reelegido rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, marcó la línea roja, al advertir que para el Servicio de Salud público (Sespa) el referente es la institución asturiana que encabeza. "No tengo más noticias que esa (la publicada por este diario). Imagino que será a través de un centro adscrito. Siempre he dicho que la Universidad de Oviedo es una institución académicamente muy sólida, muy potente, no nos da miedo la posible competencia. En Ciencias de la Salud no somos capaces de absorber la cantidad de solicitudes que tenemos, pero siempre, y así se lo he transmitido siempre al Gobierno regional, hay una línea roja: nuestro rotatorio se hacen en sistema público de salud y espero que el sistema público de salud solo tenga una referencia universitaria y sea la Universidad de Oviedo", señaló tras su toma de posesión como rector por segundo mandato.

PP y Vox aplauden el proyecto para que la ciudad sea un referente y atraer población

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, valoró "muy positivamente la noticia. Debemos de poner en valor que una de las más reconocidas universidades españolas seleccione Avilés como foco formativo. Esta ciudad promete crecimiento y desde las corporaciones e instituciones de relevancia empresarial siempre apoyaremos el crecimiento poblacional y la consecuente acogida que supone, por ello tendemos hacia una ciudad más abierta y más amigable con el peatón, que ha sabido reconvertirse ensalzando las fortalezas que Avilés y los avilesinos brindan a quien nos visita".

Para el representante de los empresarios de la comarca avilesina, "no cabe duda, que a la demanda de profesionales de enfermería en todo el territorio nacional se une la singularidad de la ciudad de Avilés por la presencia del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) y la proximidad del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), dos centros de primer nivel y que han sido factores determinantes en la decisión de la Universidad de Nebrija.

El desembarco de un centro de la Universidad Nebrija en Avilés también tuvo buena acogida en el ámbito político, aunque los socios de gobierno en el Ayuntamiento avilesino no ocultaron su malestar por no haber sido informados previamente, pese a que la alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín, lleva meses trabajando en el proyecto.

Enfermeras y médicos MIR, en una presentación en el HUSA, en una imagen de archivo. / LNE

David García, portavoz de Cambia Avilés (confluencia de Podemos e IU), fue explícito en este sentido al señalar que "lo primero, lamentar los fallos de comunicación con nuestro grupo municipal que hace que nos tengamos que enterar por la prensa de un anuncio de este calado". Dicho esto, añadió que el hecho de que la implantación de la primera universidad privada de Asturias sea en la ciudad "es un asunto de gran contradicción para nosotros, pero la realidad es muy terca y no tiene visos de que la Universidad de Oviedo vaya a abrir un campus en Avilés. Deseamos fervientemente que nuestra universidad pública tome nota y apueste definitivamente por nuestra ciudad".

Dicho esto, el portavoz de Cambia Avilés añadió que el anuncio de la Universidad Nebrija "lo tomamos como noticia positiva, por la situación actual de carencia de enfermeros y enfermeras, una necesidad que hay que cubrir. Sumado además a la atracción de un flujo de gente joven y la implantación de una nueva empresa que seguro traerá beneficios para la ciudad".

La oposición en el Ayuntamiento de Avilés también mostró su apoyo al proyecto. La portavoz del PP, Esther Llamazares, señaló que en su partido "celebramos y agradecemos las inversiones empresariales en nuestra ciudad. Una vez más, es la iniciativa privada la que nos da buenas noticias y la que pone la nota de color y de esperanza en Avilés. Esperamos y deseamos que el gobierno progresista de izquierdas no trate esta inversión desde el sectarismo que le caracteriza y el proyecto pueda ver la luz cuanto antes. También desde el ámbito formativo es una gran noticia, teniendo en cuenta la gran demanda profesional existente en el sector sanitario, especialmente en el ámbito de enfermería".

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, hizo una valoración "valoración totalmente positiva de que de una vez por todas Avilés tenga una facultad aunque sea privada, porque es un sin sentido que otros concejos de menor tamaño las tengan y Avilés no. Es una buena oportunidad para poner a Avilés en el mapa universitario, para retener talento y atraer a jóvenes a la ciudad. Es obvio el déficit de profesionales de enfermería y esperamos que este proyecto se consolide y que sea una nueva oportunidad para nuestra ciudad, para que se convierta en un referente para Asturias".

