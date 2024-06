"El Museo Marítimo de Asturias puede presumir de haber alcanzado un nivel que lo iguala con los San Sebastián, Bilbao, Santander o Vigo, por nombrar a los del norte de España. Es, en definitiva, una institución modelo en su género a nivel nacional, creada para recuperar, conservar, estudiar y proyectar social y culturalmente, un patrimonio tan rico y tan diverso, en sus orígenes, naturaleza y contenidos históricos y etnográficos". Con estas palabras resumió ayer Juan Luis Álvarez del Busto, presidente de "Amigos de Cudillero" y de la Asociación de Cronistas Oficiales de Asturias, la razón por la que el Museo Marítimo de Asturias, ubicado en Luanco, goza del privilegio de ser reconocido con el premio "Llámpara natural 2024", concedido por la Cofradía "Buena Mesa de la Mar", de Salinas.

Este año el Museo Marítimo de Asturias cumple su 75.º aniversario, lo que le convierte en el más antiguo de Asturias. El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, presidente de la Fundación del Museo Marítimo de Asturias, se mostró ayer orgulloso de la concesión del premio "Llámpara natural 2024", cuyo merecimiento, afirmó, es obra de su director, José Ramón García.

El Museo Marítimo de Asturias recibe unas 20.000 visitas al año.

"El número no está mal, pero merece más", afirma García. De hecho, el patronato y su director se han propuesto alcanzar los 50.000 visitantes. Además, tienen en proyecto incorporar la digitalización en la gestión y empezar a pensar en el relevo generacional, aunque esto último no es lo que más prisa corre. "La necesidad más inmediata es crecer en espacio", asegura José Ramón García. "Tenemos tantos fondos, de tanta calidad y de tanto valor que aunque el museo no es pequeño hay que buscar soluciones".

El Museo Marítimo de Asturias recibe la "Llámpara natural" con planes de crecer / Marián MartínezM. Martínez

Juan Luis Álvarez del Busto fue el encargado de pronunciar la laudatio en la entrega de la "Llámpara natural", galardón creado en 1986 "para distinguir a aquellas personas e instituciones que tengan o hayan tenido alguna actuación sobresaliente por su buen hacer en cuestiones relacionadas con la mar y sus gentes". Y sin duda, el Museo Marítimo de Asturias es un claro ejemplo, y su director el "alma mater" que lo ha puesto en el mapa nacional.

Salvar el Museo de Anclas en Salinas, un desafío que aglutina voluntades y apoyos

La lucha por salvar el Mirador del Museo de Anclas en Salinas, y al propio museo, estuvo ayer presente en la entrega de la "Llámpara natural 2024". De hecho, José Luis Álvarez del Busto inició la laudatio expresando la "solidaridad con la plataforma integrada por la Cofradía Buena Mesa de la Mar y la Asociación de Vecinos de Salinas, en apoyo del mantenimiento del Mirador y complejo histórico de La Peñona, que conforman el Museo de Anclas “Philippe Cousteau”, así como de la “Rosa de los vientos”".

Los cofrades de la "Buena Mesa de la Mar" son los "padres" del Museo de Anclas de Salinas, que incluye el mirador que Costas ha ordenado cerrar y que quiere derribar por seguridad, al entender que la mar ha socavado la roca en el que está instalado y puede colapsar. Vicente Quintanilla, presidente de la Cofradía "Buena Mesa de la Mar", defendió ayer que el Museo de Anclas se creó con "la idea ilusionante de hacer un homenaje a la mar y sus gentes.

Por eso hay anclas de todo el mundo, como la del buque ‘Atocha’, del siglo XVI, de San Agustín de La Florida, de la Armada, de barcos de la marina mercante, y otras que han marcado una historia, y éste es el único museo al aire libre donde se exhibe ese homenaje a las gentes de la mar". Añadió que los estudios técnicos que han encargado, "utilizando los mismos parámetros que Costas", no ven indicios de colapso, y que si lo hay, existen medios para asegurar la instalación. "Para derribar el mirador deben acceder al Museo máquinas de gran tonelaje, lo que implica retirar las anclas y en el proyecto no figura la reposición. Es decir, supondría la desaparición del museo. Hay que luchar por estos hitos en honor de la mar y sus gentes".

