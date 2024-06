Laura González, política histórica asturiana: "Una subida de la extrema derecha puede ser mortal"

"Este 9 de junio hay que ir a votar, nos jugamos muchísimo en las elecciones europeas". Laura González, que fue eurodiputada por IU y consejera del Principado, entre otros cargos, recibió ayer la IV Distinción Republicana por parte del Ateneo Republicano de Asturias. La avilesina y vecina de San Martín de Laspra (Castrillón), visiblemente emocionada por la distinción, aprovechó la ocasión para animar a los oyentes a acudir a las urnas porque "la derecha ha planteado estas elecciones como su triunfo ante la izquierda", y comparó la situación actual con lo vivido en el año 1936 en España.

"No creo que merezca tanto, pero es agradable que los compañeros piensen tan bien sobre mí", apuntó González, que cree que en la actualidad la izquierda vive "un momento muy complicado". La exdirigente de IU alabó los logros de la Segunda República, "ya que en menos de un año fue capaz de hacer frente a la situación terrible que vivían los campesinos, firmando decretos para mejorar la situación del campo. También separaron la religión del gobierno, se hicieron con el patrimonio de la Iglesia, crearon un patronato para las misiones pedagógicas y luchar así contra el analfabetismo, reformaron el ejército… Se metieron con muchos poderes", recordó la castrillonense, que indicó que, con las elecciones europeas en menos de una semana, "no queda más remedio que hacer un paralelismo, aunque no es la misma situación".

Laura González aseguró: "Con sus luces y sombras ha habido un Gobierno que ha avanzado en derechos sociales, que ha creado situaciones que no se veían en años. Ahora hay 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, se crea empleo de más calidad, se ha reducido el trabajo precario y se han tomado decisiones en favor de los más desfavorecidos. Todavía falta mucho por hacer, pero se ha pisado el callo, igual que en el 31", sostuvo la exconsejera, que señaló que todos esos cambios han provocado una reacción. "Ahora, con tener jueces y pseudoperiodistas amigos ya les basta. Lo que está pasando ahora es un golpe, aunque la gente no lo vea", afirmó González. "Intentan destruir un Gobierno elegido democráticamente. Hacía años que no se veían los avances que ha hecho este Gobierno, y con este golpe quieren descabalgarlo", apuntó.

González también habló de la situación en Cataluña. "El Gobierno ha conseguido desmantelar a los independentistas, como se ha reflejado en las últimas elecciones". Y acusó a los independentistas de ser de derechas, "ya que no les importan el resto de españoles". Por último, González volvió a hablar de las elecciones europeas y del posible peligro que pueden conllevar. "El peligro no es la derechita cobarde, es la extrema derecha. Antes prácticamente no tenían influencia, hoy pueden ser la tercera fuerza política. Eso es mortal para los ciudadanos europeos", sentenció.

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, alabó el trabajo hecho durante años por Laura González. La describió como "una maestra y un referente político". "Tiene un lenguaje sencillo, normal y que llega a todo el mundo. Siempre ha representado a su pueblo de la mejor manera gracias a su personalidad", señaló, recordando que la castrillonense "llevó a cabo políticas progresistas que han dejado huella en nuestra comunidad. Por donde ha pasado nunca he escuchado ninguna crítica sobre ella", afirmó. Y dirigiéndose a la homenajeada, añadió: "Siempre serás un referente para nosotras".

Por su parte, Yasmina Triguero, portavoz de IU en Castrillón, agradeció el trabajo que realiza el Ateneo Republicano y señaló que Laura González "representa la verdadera militancia y el ser republicana en la vida, no solo en política, sino llevado a su máxima expresión". "No creo que haya una persona que sepa representar mejor a la sociedad. Ha estado siempre cosiendo desde la izquierda, desde la crítica, siendo combativa y sabiendo buscar los espacios de consenso y acuerdo para que el pueblo mejore en los derechos fundamentales", comentó la exalcaldesa castrillonense, que también destacó que González "ha sabido volver a casa". "Es humilde, da igual que haya estado en Europa, ahora es presidenta de la Asociación de Vecinos de San Martín de Laspra", añadió Triguero.

Ricardo Ulpiano, presidente del Ateneo Republicano, resaltó que González es una persona "que se ocupa de los derechos sociales y de la mejora de la gente más desfavorecida. Nunca dudó en tratar de mejorar la sociedad. La conozco desde hace más de medio siglo y no puedo terminar sin resaltar su origen, su compromiso y su lucha por los derechos de la mujer".

