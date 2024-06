"La llegada de Nebrija es estimulante para todos, lo anómalo era que Asturias no tuviera Universidad privada"

José Muñiz Fernández (Sograndio, 1949) cumplirá en tres meses cuatro años como rector de la Universidad Nebrija. Es licenciado y doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Psicometría por la Universidad de Oviedo y académico de la Real Academia de Psicología. En su dilatada carrera como investigador cuenta con seis sexenios de investigación, registra casi 9.000 citas en Google Scholar y 15 de sus publicaciones han recibido más de un centenar de citas. Se declara universitario puro, y esta semana su Universidad se convirtió en protagonista al desvelar su intención de implantar en el curso 2025-26 el grado de Enfermería en Avilés.

–¿Cómo surge la oportunidad de estrenar la presencia de la Universidad Nebrija en Asturias, precisamente, desde Avilés?

–Nosotros llevábamos ya un año hablando y se fue entendiendo bien. Avilés no tiene nada universitario y nos parecía muy importante. Se decidió así porque encajaba bien la titulación para hacer prácticas en los hospitales. La idea es ir sumando entre todos. Hubiera sido imposible hacerlo en Oviedo o en otro sitio. Creo que Avilés era la solución idónea para esto. Desde el principio lo vimos clarísimamente.

–De los emplazamientos que se barajan, desde palacetes en el casco histórico al parque empresarial, ¿cuál les gusta más?

–El emplazamiento está todavía por decidir, hemos visto varias cosas.

–¿Les llegó alguna propuesta de Oviedo o Gijón?

–No. La verdad que nosotros, cuando nos planteamos la posibilidad de venir a Asturias, consideramos que Avilés era que el sitio ideal para empezar. Y desde el principio tuvimos al corriente a la Alcaldesa, a la Consejería de Ciencia y a la propia Universidad de Oviedo, porque nuestro estilo es hacerlo así.

–El modelo de implantación, bajo la figura de centro adscrito, ¿cómo se desarollará?

–La legislación nos dice que una empresa privada no puede promocionar unos títulos y va a ser los Institutos Nebrija desde donde se llevará la gestión empresarial. Es algo que se desconoce bastante. Nosotros ese modelo lo conocemos muy bien. Tenemos ya un centro adscrito en Baleares con Turismo y Marketing y estamos gestionando más. La figura de centro adscrito no significa que la Nebrija ponga una privada en Asturias, sino que se imparte ese título. Hay bastantes por toda España y estamos tramitando otros nuevos en Manacor, enTorremolinos y en Tenerife.

–¿Qué requerimientos presenta en su tramitación?

–No es un modelo que se tramite desde los parlamentos regionales, sino que son las propias consejerías, en este caso la de Ciencia, la que da el visto bueno al proyecto, lo que permite hacerlo de manera más ágil. Por eso nosotros iniciamos la interlocución con la Consejería de Ciencia. No hemos presentado aún el expediente porque una de las cosas que nos faltan para cerrarlo es el emplazamiento, todo lo demás lo tenemos ya terminado.

–¿Cómo será el desarrollo sobre el terreno?

–Una cuestión importante es que todo el personal, tanto administrativo como docente, se contrataría en Asturias. Habría personal a tiempo completo y parcial, con actividad académica y para la parte más práctica.

–En el Hospital de Avilés ya han brindado sus instalaciones para los requerimientos que pudieran tener en la formación práctica del alumnado.

–Nos consta. Y se visitó en su momento. Nosotros vamos a solicitar un número de plazas que podamos cubrir bien. Estamos pensando entre 45 y 60. El cuello de botella aquí proviene de ahí, de las prácticas y que Asturias es pequeña.

–El rector de la Universidad de Oviedo ha marcado una línea roja y es que la Universidad pública asturiana continúe siendo la referencia universitaria para el sistema público de salud asturiano.

–Entendemos que las plazas públicas son de la Universidad de Asturias.

–También tienen convenios en la Nebrija con centros hospitalarios privados referentes en el sector como Fremap, Quirón Salud, Hospital Los Madroños, Viamed, Grupo Vithas y Hospitales Parque. ¿Estarían dispuestos a repetir ese modelo en el Principado de Asturias?

–Nosotros iniciamos en septiembre Medicina y la Comunidad de Madrid te da una serie de plazas para la formación práctica y otras se atienden a través de hospitales privados. ¿Por qué no? Es lo suyo. A ellos también les puede interesar.

–¿Se plantean ir hacia más títulos en la rama sanitaria?

–No necesariamente. La idea es mantener la filosofía que se hizo con Enfermería y negociarlo con las autoridades de turno y que no interfiera con lo que hay. Pero la realidad es que nosotros estamos un poco presentes en todas las áreas y en casi todos los campos. En Madrid tenemos ya funcionando ingeniería biomédica en la Facultad de Medicina y se pueden ir explorando todas esas posibilidades.

–Han roto, al menos, la barrera infranqueable hasta ahora de que Asturias no tuviera Universidad privada.

–Era un poco ilógico. En una sociedad compleja y abierta como la que vivimos tiene que haber un equilibrio entre lo público y lo privado porque, en el fondo, se complementan. Nosotros los vemos natural en Madrid y hay sitio para todos.

–Hace unos meses, en las páginas de este mismo diario, el rector de la Universidad de Oviedo veía improbable la presencia de una Universidad privada en Asturias porque la pública resultaba, según sus palabras, "una competidora fuerte para ellas". Parecen haberse caído esos argumentos.

–Es que ocurre en todo el mundo y en toda España. Asturias era una excepción. Y en Extremadura, que era la otra excepción, hay varios proyectos funcionando. Prácticamente ya no queda ninguna región ajena a esta realidad.

José Muñiz, ayer, en Oviedo. / David Cabo

–Pública y privada, en enseñanza universitaria, casi se acercan en número en España. ¿Cómo están los equilibrios?

–En torno a un 50% de la pública y 40% de la privada. "Grosso modo", la pública tiene el 75% de los estudiantes de grado, y la privada, en torno a un 20% o 25%, pero en posgrado prácticamente ya es 50-50, y fíjese que las privadas nacen en 1993, tienen unos 25 años y la evolución ha sido espectacular; veremos todavía muchos cambios, sobre todo, en la competencia. Hay sitio para todo el mundo, pero hay que hacerlo bien.

–¿Cuál es la relación de la Universidad Nebrija con el proyecto The Next Pangea de Arcelor?

–En nuestro caso, aparte de la internacionalización, que nosotros tenemos un 25% de alumnado internacional, que si lo comparas con Oviedo, apenas llega al 1%, tenemos una relación muy intensa con la empresa. En el caso The Next Pangea, una característica del proyecto es esa relación intensa de la Universidad con la empresa, tanto para prácticas como para la creación de start-ups y lo que hace la Universidad es ponerles en contacto a unos y otros y trabajar en esa dirección. Pero la de Arcelor es una entre muchísimas colaboraciones. Se pueden realizar cursos completos o un semestre en la empresa y luego un porcentaje importantísimo de nuestro profesorado son profesionales que vienen de la empresa.

–¿Cuál es la potencia de ese alumnado internacional para la Nebrija?

–Solamente este curso tenemos 500 estudiantes de México. Esa variable internacional es una ventaja para el futuro. Es la única manera de aumentar el nivel.

–¿Qué les aportará el polo de la innovación que se está desarrollando en Avilés?

–Contamos con un "know-how" muy positivo y ese cordón umbilical que une a los profesionales con la Universidad. Consideramos que resulta fundamental esa combinación y entre el profesorado de la propia Universidad siempre se da preferencia a los que son profesionales frente al académico puro.

–¿Qué supondría para ustedes que la Universidad Europea llegara a Asturias, como ya se barajó?

–Estamos tan acostumbrados que no sería ningún problema: en Madrid somos trece privadas y seis públicas. Nos parece tan natural competir con ellos que no es un problema, en absoluto.

–¿Qué respuesta se han encontrado a sus planes en la Universidad de Oviedo? ¿Hay reticencia?

–No. Como en todos los sitios habrá que llegar a acuerdos, en unos hospitales habrá más plazas que en otros para las prácticas, hay que buscar un punto medio. Pero creo que es estimulante también para ellos, lo anómalo era lo anterior. En una sociedad un poco desarrollada hay que ir hacia la situación de ahora.

–¿Se ha desvinculado ya por completo del proyecto Huni Hotel School de Llanes?

–Sí. Fue un intento, pero al final no salió. Ahora estamos completamente centrados en Avilés y alrededores.

–El arranque en Avilés con un grado del área de Ciencias de la Salud, ¿fue estudiado?

–Sí. En Madrid tenemos tres grados más de ese área, también Enfermería y el plan de estudios en Asturias va a ser prácticamente igual. El enriquecimiento será paso a paso, iremos viendo necesidades.

–La formación humanista es otra de sus señas de identidad. ¿Cómo lo compaginan con la parte más técnica?

–Nuestro eslogan en siete palabras ya es un poco humanista: pasión por saber y pasión por emprender, y metemos dos veces la palabra pasión porque, de algún modo, aquello en lo que no pones el alma no funciona. Y en todos los estudios que tenemos, incluso en nuestra Politécnica, insistimos en el humanismo. Si se pierde de vista a la persona, los algoritmos no funcionan.

–¿Cómo ha sido su experiencia en el cambio de la pública a la privada en estos cuatro años?

–Muy interesante, porque es diferente, ni mejor ni peor, es otra lógica diferente y desde el punto de vista personal resulta muy enriquecedor. Por ejemplo, a la hora de poner un título es muy rápido; si algo tenemos claro, no hay ningún problema para llevarlo adelante. Y luego siempre lo hacemos guiados por dos parámetros: que tengamos opción de activarlo con rigor y solvencia académica y que sea viable.

–Y si algo no funciona, ¿se retira?

–Sí, eso continuamente. Una de las grandes diferencias con la pública es la rapidez en la toma de decisiones. Y eso te permite ajustarte mucho a las demandas del mercado internacional. Porque nosotros no hacemos nada que no tenga proyección internacional. Ahora mismo hemos aprobado títulos de ingeniería robótica, ingeniería artificial y de ingeniería logística.

–Y pueden llevar con orgullo el hecho de revertir a casa, en Asturias, lo aprendido en esta etapa desde la Nebrija.

–Eso es. Nos daba rabia que Asturias no tuviera una Universidad privada, que la gente pudiera optar, y queríamos hacer lo posible para que nuestra oferta fuera atractiva.

