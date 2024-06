El PP de Gozón, único partido en la oposición del concejo, es claro a la hora de hablar del primer ejercicio de este mandato: "Un año en blanco". Por contra, IU defiende que se han dado paso, aunque admite que hay "dinámicas a modificar" y un mandato con "objetivos muy ambiciosos".

El PP de Gozón critica al gobierno local: "Ha sido un año en blanco" / I. G.

Tino Cuétara, portavoz del PP gozoniego tras la dimisión hace semanas de Ramón Braña, empieza llamando la atención en la ausencia de presupuestos: "A finales de mayo llevan la liquidación de 2023 y las asociaciones vecinales y deportivas aún no cobraron las subvenciones para hacer frente a las fiestas". Y no solo eso. Critica también que la subida de la tasa de basuras "al modificarse tarde, no se puede aplicar hasta 2025, pero gracias al incendio en la planta de residuos no se incrementará la tarifa". En este sentido, también reclamó además contenedores de residuos orgánico para avanzar en la recogida selectiva.

Llega el verano, y Cuétara cuestiona al gobierno local porque la licitación para la limpieza de playas y la retirada de arena se ha publicado el 20 de mayo. "El plazo para presentar las ofertas finaliza el 4 de junio y luego queda toda la tramitación", apuntó el portavoz popular, que añadió además que el "único" cambio que el gobierno prevé en la ordenanza de playas, del año 2009, "se centra solo en que animales de compañía puedan acceder a ciertas playas". Sobre el aparcamiento, "nada nuevo". "Todo se resume en un ‘aparca donde puedas’ y si hablamos de las aceras y carreteras del concejo hay una clara falta de mantenimiento en Luanco, donde hay serias dificultades para las personas con movilidad reducida".

Los socios

Por su parte, IU que forma parte del gobierno local con tres ediles, el primer año de mandato ha sido "intenso, de mucho aprendizaje y trabajo". La coalición, explica, vuelve al gobierno local tras dos décadas y sin experiencia en estas lides. "Aún así afrontamos el mandato con la mayor de las ilusiones y convencidos de que nuestra tarea es mejorar el día a día de los vecinos", sostiene el edil de Urbanismo y portavoz de IU, César Fidalgo, consciente de que "quedan muchas tareas y dinámicas pendientes de modificar en el día a día municipal".

La coalición de izquierdas, defiende Fidalgo, afronta el resto del mandato con el compromiso "firme" de servir a los vecinos y como miembro de un gobierno con objetivos muy ambiciosos, como son la reforma del polideportivo, el desarrollo de una agenda cultural para el concejo, las políticas de igualdad, la disciplina urbanística y la gestión pública de los servicios.

Suscríbete para seguir leyendo