"La solución no es más aparcamiento, sino peatonalizar el casco histórico de Luanco"

Jorge Suárez García, capitán de la marina mercante, es alcalde de Gozón por el PSOE, y afronta el que ya es su tercer mandato como máximo responsable del concejo.

–Cada mandato me tocó gobernar de manera diferente. La primera con seis concejales en minoría, la segunda con mayoría absoluta, y después de un mandato marcado por la pandemia y el incremento de costes y sin apenas poder desarrollar el programa electoral, ahora con un gobierno de coalición progresista con IU.

–¿Qué tal ha ido el primer año de mandato?

–Estoy satisfecho del resultado del primer año de gobierno de coalición, con las diferencias de cada uno.

–¿Cuál ha sido el plan más importante del ejercicio? ¿Uno de los asuntos quizás sea el plan de sostenibilidad turística?

–Tenemos varios proyectos importantes y algunos forman parte del acuerdo con IU, como son la renovación de las instalaciones deportivas y tratar de llevar a cabo los procesos de remunicipalización de los servicios de recogida de residuos urbanos y limpieza. Otros vienen del mandato anterior, como el plan de sostenibilidad, que esperamos poder ejecutar parte este año y que tiene de plazo hasta mayo de 2026. Nos costó arrancar por la falta de personal. Estuvimos dos meses sin interventor y la que tenemos ahora está de forma interina. Son trabas a la hora de llevar a cabo todos los procesos.

–¿Esa es la razón por la que aún no hay presupuesto?

–Eso es. De hecho, de la liquidación dimos cuenta la semana pasada y esa labor la tienen que hacer los servicios económicos. Por cierto, resultó positiva.

–¿Va a haber presupuestos entonces?

–Sí. Lo primero es tener la liquidación y ahora toca elaborar el presupuesto, teniendo en cuenta que se vuelve a aplicar el techo de gasto con lo que ello supone. Y eso lo tienen que hacer los servicios económicos.

–Hablando del pacto y de la remunicipalizar el servicio de recogida y limpieza viaria. ¿Hay plazos?

–Está en estudio. IU se encarga de esas áreas con todo el apoyo que necesite. La idea es municipalizar esos servicios, pero se hará si contamos con informes técnicos y estudios económicos favorables. Al margen del pacto, que se va a cumplir, estamos elaborando el proyecto para la reforma del polideportivo pero previamente hay que hacer una adecuación del pabellón de Balbín para el tiempo que dure la obra. Otro asunto importante es el Teatro Carmen, un equipamiento que necesita Gozón y para el que ya tenemos proyecto.

–¿Saldrá este mandato?

–De hecho, ya nos hemos presentado a una línea de subvenciones del Instituto para la Transición Justa (ITJ) y tenemos treinta apoyos de asociaciones y colectivos que no son apoyos políticos, sino que se trata de respaldar un proyecto para un equipamiento que, insisto, necesita el concejo. Seguro que este mandato verá la luz. Las propuestas que están en el pacto se van a cumplir pero hay más cosas.

–Dé un ejemplo de esas actuaciones ajenas al pacto.

–Inversiones en la red de abastecimiento que estimamos que serán unos dos millones de euros. Esa cuestión no figura en el pacto pero la tiene que hacer el gobierno. Igual que otras cuestiones que conseguirá IU.

–El saneamiento es una de las grandes tareas pendientes en Gozón. Hace unas semanas, el Principado anunció una importante inversión en Laviana.

–En Gozón lo que estamos esperando desde hace tiempo es la reforma del saneamiento de Bañugues (incluye parte de Santolaya, San Jorge de Heres y Moniello). Pregunto todas las semanas a la Delegación de Gobierno y me consta que están interesados en el asunto, que a su vez depende del secretario de Estado, Hugo Morán. Sobre los planes del Ministerio a nivel estatal, el proyecto está en el número uno.

–Lleva mucho tiempo en esta situación

.–De hecho, yo estuve hasta hace un año viendo que se iban dando pasos, solo falta la dotación que viene de fondos europeos y no ha salido ningún plan en España antes que éste. Voy a confiar que sea el primero, y espero que sea ya. El caso de Laviana vino por otra vía. Están redactando el proyecto de Antromero y su entorno. Con la parroquia de Laviana había una deuda por el mal funcionamiento de la depuradora de Maqua, que puede estar en Avilés pero los olores y los efectos más perniciosos los sufren los vecinos de esta parroquia. En su momento, pedí una compensación a Cadasa similar a la que tienen los municipios próximos a Cogersa. Lo planteé y me quedé solo. Me dijeron que lo tendrían que hacer en todos los municipios donde haya una depuradora y les trasladé: "Hagámoslo temporalmente mientras la depuradora de Maqua funcione mal".

–¿Tendrá solución pronto?

–Confío en que sí. Volviendo al tema del saneamiento de Laviana, sé de ese plan hace un año y no dije nada hasta que no viniera la Consejera, como vino, a presentarlo porque no quería anunciar nada y que luego no saliera.

–Dicen los vecinos que es insuficiente.

–Laviana será la única parroquia que tendrá un saneamiento completo. Va a haber viviendas que queden fuera de la red general por imposibilidad material, por ejemplo, las que estén a doscientos metros. Mi casa queda fuera del saneamiento porque está lejos del colector, no se va a hacer una inversión para una sola casa. Cuando elijo vivir en un determinado sitio sé que puedo tener una serie de carencias presentes y futuras.

–Hablemos del verano. ¿Está el concejo listo para su temporada alta?

–Con la llegada del AVE, Asturias está de moda. Igual que para organizar cosas tenemos que copiar lo que otros hicieron bien, también tenemos que mirar lo que otros hicieron mal. Lo digo porque no quiero que Gozón y Asturias se conviertan en Baleares o el Levante. Lo primero es poner freno a los pisos turísticos, no solo porque son unos negocios a los que no les exigen los mismos requisitos ni el esfuerzo inversor a los que tiene que hacer frente un empresario, sino porque el alquiler de la vivienda es un derecho y se está haciendo imposible, y esa es una de las razones que explican el incremento de los alquileres.

–¿Cómo se puede afrontar la masificación turística?

–En Luanco, por ejemplo, hay que colgar el cartel de completo. Cuando se habla de publicitar el turismo, te dan ganas de decir: "Ven a Luanco, disfrútalo y no lo cuentes". Peñas está muy machacado y lo vamos a ordenar; como figura en el plan de sostenibilidad turística, tenemos que liberarlo de vehículos y regular el acceso. Sobre las sendas, si quieres disfrutar del paisaje lo tienes que hacer caminando o en bicicleta, no veo otra forma, y luego está Verdicio, donde es necesario también la regulación de aparcamientos, y en Xagó, donde me consta que Costas está elaborando un plan de adecuación. Todo tiene que pasar por preservar los espacios naturales y para disfrutar de ellos no puedes llegar con el coche a todos los sitios, más allá de habilitar medios para personas con movilidad reducida.

–La falta de aparcamiento en Luanco en verano es una constante. El estacionamiento del puerto parece ser insuficiente, y el resto del año también hay problemas para aparcar. ¿Qué soluciones plantea?

–Es algo que tenemos que hablar en el seno del gobierno. La solución no pasa por habilitar más aparcamientos; es más, el casco histórico de Luanco tiende a la peatonalización. No queda otra que pasar por la aplicación de la "zona azul" mediante un sistema que beneficie a los vecinos del concejo con un precio. Una tarjeta anual, con el mínimo posible.

–¿Y priorizar Balbín en vez de cobrar por aparcar?

–Sí, pero la gente es como es. Cuando está todo colapsado, no entiendo qué hacen los coches a las tres de la tarde buscando un aparcamiento en el Gayo cuando Balbín está vacío. Llega un momento en que el aforo está completo y está saturado no solo de coches, también de personas. La masificación de verano no la tenemos en otoño y en invierno, y los visitantes han de saber lo maravilloso que es nuestro municipio en esas épocas del año. Es una auténtica maravilla. Tenemos que poner freno a las exigencias de dotación de servicios como, por ejemplo, la persona que llega a una playa y se encuentra algas o palos arrastrados por la mar, no hablo de plásticos. Tiene que convivir con ellos y, si no, que se vaya a una piscina, con todos los respetos del mundo.

