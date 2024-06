"Es imparable", reconocen rectores y exrectores ante la llegada de la Univerdidad Nebrija a Avilés

La expansión de la Universidad privada en Asturias resulta ya "imparable", reconocen rectores y exresponsables académicos del Principado. "No se pueden impedir dinámicas naturales de la sociedad actual", coinciden quienes ven en el desembarco de la Universidad Nebrija, que comenzará a impartir los estudios de Enfermería en el curso 2025-26 en Avilés, un "complemento" para los estudios que ya existen en la Universidad de Oviedo, pública.

"Es bueno", dice Juan Vázquez, exrector de la Universidad asturiana y expresidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), "en términos de estimular la competencia". Y ese elemento de acicate para la institución docente asturiana únicamente halla un "pero" en el análisis. Lo aporta también el exrector de la Universidad de Oviedo Juan López Arranz: "Es necesaria más implicación del sistema sanitario público en la formación de los futuros profesionales. Tenemos un problema serio de falta de profesorado porque los médicos y enfermeros que se forman no necesariamente se quedan como profesores y hacen falta vocaciones docentes".

A Vicente Gotor, que también fue rector de la Universidad de Oviedo, no le resulta inconveniente que exista en el Principado una universidad pública y otra privada con un centro adscrito para impartir los estudios de Enfermería. "La realidad es que tenemos muchos estudiantes de Enfermería que se van fuera por la falta de plazas", sostiene el catedrático jubilado de Química Orgánica, quien considera que en los hospitales públicos de la región hay "plazas suficientes" para formar a los sanitarios que salgan de las aulas –sean de la Universidad de Oviedo o de la Nebrija–. "Tenemos numerus clasusus para atenderlo y, si no fueran suficientes, están las clínicas privadas", sostiene Gotor. A su juicio, no existe ningún tipo de conflicto con la Universidad de Oviedo en el hecho de la que Nebrija se asiente en Avilés para impartir su primer grado universitario de la rama de la Ciencias de la Salud. "Independientemente de que yo siempre apueste por la pública", aclara.

Juan Vázquez recuerda que Asturias era la "rara excepción" a dónde no habían llegado las universidades privadas, que ya casi igualan en número en España a las públicas. Únicamente, expone, "pondría como condición que el gobierno prime y cubra las necesidades de financiación de la pública", es decir, que no se encuentre en condiciones peores de competir con aquellas otras instituciones docentes que se asienten como nuevas en el Principado. A su modo ver, la realidad es que las universidades privadas acaban por "complementar" a la pública, al poder atender el déficit de plazas en determinadas titulaciones. No obstante, llama la atención, como ya se advirtió durante la implantación del sistema Bolonia, acerca de la necesidad de evitar "duplicidades" innecesarias. "La reacción lógica", en el caso de la llegada de la Nebrija al Principado, subraya, "parece que sea la defensiva, pero más como reflejo y garantía de que no se dañe a la pública".

El exrector López Arranz valora que en el área de Avilés que el Hospital San Agustín está bien aprovechado para la formación práctica de los futuros profesionales sanitarios. Y recuerda la importancia de atender en este momento el necesario "relevo generacional" sobre el que se viene advirtiendo hace tiempo. "Estoy seguro que habrá gente dispuesta a implicarse en la docencia siempre que les dejen", señala. "No sé que oferta les realizarán para las prácticas desde los centros sanitarios", añade López Arranz ante la implantación del grado de Enfermería de la Nebrija, "pero por el momento no salió a relucir ningún centro privado".

Al exrector de la Complutense y presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), el también asturiano Rafael Puyol, no le preocupa la interferencia entre públicas y privadas sino la falta de alumnado. Lo ha dicho en varias ocasiones, un reto que fía a la captación de estudiantes extranjeros. "Es necesario", ha asegurado en sus intervenciones públicas, ante una Asturias en flanco declive demográfico.

Suscríbete para seguir leyendo