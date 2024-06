"Es importante mantener intactos los recuerdos de la infancia"

Una de las grandes actuaciones que tendrá este verano el festival "Luanco al Mar" será la protagonizada por el grupo que ha marcado la infancia de varias generaciones, "Los Cantajuegos". Los impulsores de temas tan populares como "Soy una taza", "Chuchuwá" o "Cinco Lobitos" aterrizarán en tierras gozoniegas el próximo 13 de agosto para llevar su espectáculo a los más pequeños del concejo tras más de veinte años sobre el escenario. Sobre esa trayectoria, el cambio con el paso de los años en las preferencias de los niños y su éxito reflexiona Puli Díaz (Madrid, 1972) en una conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Siguen trabajando en nuevas canciones?

–Exacto. Seguimos creando nuevos temas, hace poco sacamos un disco con catorce canciones. Ahora hacemos grabaciones en 3D, porque lo que hacíamos antes se queda anticuado. La tecnología ha cambiado tanto que ahora nos tenemos que reinventar.

–¿No se puede vivir de sus grandes éxitos?

–Se puede vivir de ese texto, sí. Si no cantas esas canciones la gente no va a vernos (bromea). Hay canciones, como la del "Chuchuwá", que son obligatorias. Tenemos diez así que, a partir de ellas, se va creando el espectáculo.

–Mucha gente les considera como pieza fundamental de su infancia.

–Eres consciente de esas cosas en el día a día. El otro día estuvimos en Fuengirola y vino una chica de 19 años que nos enseñó una entrada de cuando era pequeña y quería que se la firmásemos. Para nosotros es una responsabilidad, has sido parte de la infancia de muchos niños y no quieres estropearla. A mí me pasó igual, siempre piensas que los "Payasos de la Tele" son buenos. Yo soy actor, pero me costaría hacer otro tipo de personajes como puede ser un mafioso. No creo que pudiera. Quieres mantener esa imagen y como te ven, es importante mantener la infancia de los niños y sus recuerdos intactos.

–¿Supone una presión extra?

–Te obliga a tener que llevar el personaje puesto prácticamente en el día a día, porque la gente te ve siempre asó. Cuando voy al pueblo y estoy con mis amigos soy como he sido siempre, pero, por ejemplo, si llevo a mis hijos al colegio intento mantener ese perfil más infantil.

–¿Los Cantajuegos siguen funcionando tan bien como antaño?

–Ahora hay muchos más grupos, con el paso de los años se han ido creando más, pero cuando empezamos nosotros prácticamente estábamos solos, no había nadie. Lo petábamos, fue increíble todo lo que ocurrió. Ahora no es para tanto, nos hemos estabilizado. Por ejemplo, hemos estado en La Laboral y hemos hecho dos funciones, que es algo que otros grupos no pueden hacer. Estamos por encima de la media, metemos alrededor de tres mil personas, que está muy bien. Este año hemos hecho 70 ciudades, 120 bolos. Nos hemos quedado como unos clásicos, somos el Raphael de los niños. Estamos contentos, porque después de 20 años sobre los escenarios es raro que funcione todo tan bien.

–Habla de que lleva 20 años sobre los escenarios. ¿No se ha cansado?

–Seguimos muy contentos, los integrantes nos queremos un montón, somos una familia. Hay muy buen rollo. Los niños no siguen gustando un montón, nos dan mucha vida. Cuando estoy con adultos me cuesta soltarme, pero veo a dos niños en el escenario y ya me activo. Todavía hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por contarles. El día que nos aburramos lo dejaremos, pero vamos a seguir, aunque las coreografías cuestan un poco más, las rodillas ya no están como antes (bromea).

–¿Los niños de ahora son diferentes a los de antes?

–Ahora hay que darles mucho más ritmo. Están acostumbrados a que, con deslizar el dedo, vayan cambiando de actividad. No termina una canción y ya quieren empezar a escuchar otra. Noto que en los conciertos les cuesta más captar la atención en el texto, por eso trabajamos en poner más pantallas detrás que les estimule, más luces… Y cuando les decimos de pie no podemos volver a sentarlos. Antes se quedaban más pasmados, ahora necesitan más actividad.

–¿Tiene ganas de actuar en Luanco?

–No te lo imaginas, porque nunca he estado allí. Sí conozco la zona, porque mi cuñado es de Avilés, pero nunca me ha coincidido visitar Luanco. En Oviedo y Gijón he estado un montón, la verdad que hay ganas. Va a ser muy chulo.

