IU alerta de la falta de contratos formales para servicios festivos en San Isidro

Izquierda Unida ha denunciado que no existen resoluciones de la Alcaldía del Ayuntamiento de Castrillón que sustenten algunos de los servicios y suministros que se llevaron a cabo durante las pasadas fiestas San Isidro. Los contratos en cuestión son los de las carpas festivas, los sanitarios portátiles, servicio de vigilancia y ambulancias que, pese a estar publicados en la plataforma de contratación, no están resueltos, alertan desde IU, lo que acredita que cuando se desarrolló la Fiesta de San Isidro hace ya varias semanas, estos servicios no pudieron estar amparados por dichos contratos, insisten desde la coalición. Asimismo, IU ha revisado las resoluciones dictadas por el Alcalde en mayo y, señalan, tampoco figura ningún contrato menor para la realización de dichos servicios y suministros. Por ello, exigen a la concejala de Festejos que dé explicaciones.