Queipo: "Avilés tiene un potencial enorme y hay que mimarla por el futuro"

Álvaro Queipo, presidente del PP en Asturias, aprovechó que ayer era día de mercado en Avilés para hacer campaña electoral en la ciudad de cara a los comicios del próximo domingo, en los que se elegirá a los eurodiputados españoles. El líder de los populares asturianos advirtió de que el PSOE presenta como número uno de su candidatura a Teresa Ribera, "la mayor enemiga de Asturias, de la industria pesada avilesina y del campo asturiano". Por contra, incidió en que su partido "mimará" a la ciudad y a su industria porque es "el futuro de la comarca y de la región".

Para el presidente del PP en Asturias, "Avilés es una comarca especialmente dañada por las políticas de una señora que ahora se presenta de cabeza de lista (por el PSOE) al Parlamento Europeo: Teresa Ribera. Creo que los avilesinos son conscientes de que el problema que tenemos desde hace años, y especialmente desde que gobierna Pedro Sánchez, se ve agravado con las políticas que ha ido impulsando la ministra Teresa Ribera. Es la persona que más daño ha hecho a la industria electrointensiva y es la persona que, junto con Óscar Puente, ha hecho el mayor daño a Asturias en base a las políticas que ha ido desarrollando".

Queipo admitió que tanto él como la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, y diputada nacional, Esther Llamazares, coinciden con la alcaldesa Mariví Monteserín (PSOE) en que "Avilés tiene un potencial enorme. Nadie lo niega. Nosotros creemos y amamos a Avilés". Pero, dicho esto, añadió que "las cosas no se están haciendo bien y no es por culpa de los empresarios, que son los que aún sostienen a toda la comarca, es por culpa de que quien tiene que hacer la gestión de políticas públicas no está a la altura de las circunstancias". El presidente del PP asturiano remarcó asimismo que la candidata del PSOE al Parlamento europeo es "una declarada enemiga de la industria pesada asturiana, que por cierto es la que nos genera empleo de mayor calidad y sostiene a la comarca de Avilés, a la que el PP cree que hay que mimar, y no solamente mirar y escuchar. Hay que mimar a la industria pesada avilesina porque en ello nos va el futuro de la comarca y de la región". En su opinión, "Avilés tiene un enorme potencial y un problema: que lleva demasiados años gobernada por unas manos que no sabe qué hacer con la comarca", en referencia a los socialistas.

Queipo insistió en su visita a la ciudad, capital de la comarca y pulmón industrial de Asturias, en que "el PSOE ha presentado a la mayor enemiga de Asturias como candidata al Parlamento europeo y no será con nuestro voto que permitamos que esta señora nos represente, porque todo cuanto pueda decir allí va ir en contra de los intereses de Asturias. Nuestra labor está en convencer a los avilesinos y a los asturianos de que hay otras políticas posibles y que son las que vienen de la mano del PP".

