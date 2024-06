Una vida al pie del bazar

"La Economía" es un bazar, y la vida de Margaret Arias Barcón. Y no solo porque de las ventas depende su economía sino porque detrás de los mostradores de este negocio asentado en la calle de La Cámara se crió. "Salía del colegio y venía para la tienda, así era el día a día. En ‘La Economía’ celebramos hasta el cumpleaños de nuestro abuelo", cuenta Margaret Arias que, junto a su hermana Mercedes, regenta un negocio de solera que abrió sus puertas hace 75 años. Ahora les hermanas recogerán –el día 6, en el pabellón de La Magdalena– el premio de Comercio y Servicios que anualmente otorga la Cámara de Comercio. El de Industria irá a manos del Grupo Mota. Además, ha acordado que el Galardón Honorífico "Carlos Larrañaga" se vaya a la Asociación Coral Avilesina.

"Es un premio a la constancia", señaló ayer Margaret Arias Barcón, que comenzó a trabajar detrás del mostrador con dieciséis años.

"Me encanta tratar con los clientes, gracias a los cuales llegamos a donde estamos. Sin ellos sería imposible", manifiesta la empresaria que reconoce que ahora el pequeño comercio está viviendo tiempos de vacas flacas.

"Avilés no es lo que era y los comerciantes estamos luchando con mucho trabajo. Desde luego que tener un negocio da preocupaciones que muchas veces nos llevamos a casa, pero es ‘prestoso’ estar con los clientes", reconoce, al tiempo que valora los años compartidos con su hermana Mercedes detrás del mostrador: "No son risas constantes por estar entre hermanas pero nos llevamos bien y nos entendemos". Ellas son la tercera y última generación de "La Economía". "El día que nos jubilemos esto se acaba. Mi hermana está rozando la jubilación y a mí no me quedan muchos años, unos siete", avanza la empresaria.

Las puertas de este comercio avilesino, uno de los más longevos de la ciudad, las abrió Gerardo Arias un septiembre de 1949. Luego tomó el relevo el padre de Margaret y Mercedes, José Manuel Arias Vallina, más conocido por "Pepín el de La Economía", ya fallecido. "La tienda cambió bastante pero siempre estuvo en el mismo sitio menos un breve periodo de tiempo mientras se hicieron unas obras. Nuestro abuelo y nuestro padre nos enseñaron el cariño hacia la tienda y hacia los clientes", recalca Arias Barcón, que como su hermana ha hecho de los compradores algunos amigos.

Muchos se dejan asesorar por estas hermanas que tan pronto graban un trofeo como venden unas copas, lámparas, relojes o un juego de tazas de café. Por "La Economía" es el bazar de Avilés, y la vida de Margaret y Mercedes Arias.

