"Me impresiona el talento de Sacristán, su inteligencia escénica", dice Juan Mayorga

El dramaturgo Juan Mayorga (Madrid, 1965), premio "Princesa de Asturias" de las Letras, presenta este jueves y viernes en el teatro Palacio Valdés (20.15 horas) y el sábado en el teatro Jovellanos (20.30 horas) "La colección", su penúltimo trabajo como director de escena, que estrenó el pasado abril en el teatro de la Abadía, uno de los centros culturales más reputados del país.

–Inició el año reivindicando la libertad de creación porque un grupo de neofalangistas no quería que se estrenara en la Abadía "Altsasu", un drama entorno al "caso Alsasua".

–No sé si eran neofalangistas, pero también reivindiqué la libertad de discutir la programación y, por supuesto, la libertad de cualquier obra programada. Estoy orgulloso de lo que en el teatro de la Abadía hicimos en aquellas fechas tanto por lo que, efectivamente, hicimos como por lo que no hicimos. Me refiero a defender el teatro como espacio de paz y libertad, como un lugar al que la gente acude libremente y decide reunir sus oídos y sus ojos en un escenario en el que actores representan posibilidades de la vida humana. El teatro es eso: un espacio de encuentro, de paz y de libertad. Y eso fue lo que aquellas noches de enero defendimos y defendemos cada día.

–¿Esperaba la movida?

–No, no. Dirigir un teatro es, fundamentalmente, imaginar ocasiones de reunión y yo deseo, precisamente, que cada una de estas propuestas sea recibida como una oferta de compartir en paz y en libertad una experiencia poética. Eso es lo que pretendemos y a lo que convocamos a la gente y nos gusta mucho que la gente acuda desde su diversidad porque eso les puede llevar a la crítica, al silencio o al aplauso. No buscamos en la Abadía asentimiento, pero sí buscamos enriquecer en experiencia a la gente.

–La política no ha sido nunca ajena en su obra.

–Puede haber ocasiones en que el creador teatral sienta que debe y puede intervenir en la conversación política actual. Eso es lo que Juan Cavestany y yo hicimos en un trabajo como fue "Alejandro y Ana". Respecto de eso hay una gran tradición. Quiero mencionar "Terror y miseria del III Reich", de Bertolt Brecht, donde muy claramente hay una conversión política del momento. En todo caso yo sostengo que siempre se está haciendo política al hacer teatro porque el teatro es un arte político, al hacerse en asamblea; porque su autoría es colectiva y porque procede de preocupaciones colectivas y porque es el espacio de la crítica y la utopía. Dicho esto, cuando hacemos teatro tenemos que presentar lo complejo como complejo y en este sentido debemos separarnos de los discursos simplificadores que tienden al maniqueísmo y a la ridiculización del adversario.

–Eso que se llama teatro de tesis.

–Para evitarlo debemos ser capaces, insisto, de presentar lo complejo como complejo, es decir, no reforzar ni la simplificación, ni el discurso banal, sino suspender al espectador ante buenas preguntas.

–Siempre le he oído decir que se siente un aprendiz. Lleva dos años al frente de la Abadía. ¿Pasó de aprendiz a doctor?

–(Risas). En la Abadía estoy viviendo una aventura maravillosa y comparto mi trabajo con un equipo extraordinario que me ayuda mucho. He aprendido mucho de teatro en estos dos años y me he dado cuenta de cuánto me falta por aprender. La dirección de un teatro es uno de los trabajos más bellos del mundo porque se trata de imaginar ocasiones para la reunión, y eso es maravilloso, y además puedes acompañar el trabajo de otros. Y con ello sigo aprendiendo de sus procesos, de sus búsquedas. Me caracterizo como aprendiz porque siempre tengo muchas dudas sobre el valor y el sentido de lo que hago y sé que tengo que esforzarme más.

–Ya tiene todos los oficios escénicos.

–En algunos tengo más experiencia que en otros, pero, fíjese, si como dramaturgo me siento todavía aprendiz, imagínese en los demás.

–Una vez me dijo –cuando estrenó en Los Canapés "La lengua en pedazos"– que dirigir era reescribir la función por última vez.

–Hoy diría que es reescribirla por penúltima vez. Para un dramaturgo el trabajo de dirigir su texto es una tarea vertiginosa y extraordinaria. Lo más interesante es la conversación con los actores. Desde luego que "La lengua en pedazos" fue sacudida por el encuentro con los actores y así ha pasado en cada una de las diez direcciones que he hecho. Porque la de "La colección" es mi décima dirección en la medida que cuento dos veces "La lengua en pedazos". Por cierto, el texto que se estrenó en el año 2012 en Los Canapés ha sufrido variaciones, yo creo que significativas, y espero que no sean empeoramientos.

–El de Avilés es que sale en sus obras completas.

–Ese libro que llama "Obras completas" en realidad es la colección de textos desde 1989 a 2014; sale ahora su séptima edición. Diez años después. Ha querido la editorial –y yo lo considero un regalo– que los textos que se han transformado aparezcan en sus nuevas versiones. Con lo cual estamos ante un libro de siempre y, al mismo tiempo, un libro renovado.

–Va a dar trabajo a los filólogos durante un tiempo.

–(Risas). No es mi voluntad, pero es que en cualquier momento puede darse que yo desee volver a un texto.

–¿Cómo es dirigir a Sacristán?

–Es una experiencia extraordinaria, y que a mí el teatro me haya entregado esto pues es una experiencia maravillosa. El otro día decía que Sacristán es el actor más joven que conozco.

–Y tiene ochenta y tantos.

–Me impresiona su talento, su inteligencia escénica, su compromiso con el teatro y su ambición. Es un hombre que tiene una gran ambición artística y hay que escuchar tanto sus propuestas como sus resistencias. Ha resultado fascinante trabajar con él.

