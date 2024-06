Corvera retiró el año pasado setenta toneladas de vertidos ilegales

Corvera retiró el pasado año setenta toneladas de vertidos ilegales en caminos y espacios públicos del concejo, con un coste de 10.000 euros, a los que su suman otros 5.000 euros abonados los últimos cuatro años, para el tratamiento de materiales tóxicos como el fibrocemento.

Desde el Ayuntamiento se pide la colaboración ciudadana para acabar con los vertederos ilegales del concejo mientras, paralelamente, continúa con la búsqueda en Corvera de terrenos que cumplan con los requisitos para establecer un punto limpio.

"Corvera no es ajena a la falta de civismo que algunas personas demuestran vertiendo de forma ilegal en caminos y espacios públicos. El pasado año se retiraron más de 70 toneladas de residuos, con un coste que ronda los 10.000 euros para su gestión. Esto, sumado al tratamiento de materiales tóxicos como el fibrocemento, que deben ser tratados por empresas especializadas, ha supuesto al Consistorio un coste de 5.000 euros en los últimos cuatro años", explicó Jorge Suárez, concejal de Obras. Para tratar de reducir lo máximo posible este tipo de vertidos ilegales, desde el consistorio se está reforzando la vigilancia y actualmente cuenta con 7 expedientes abiertos por depósito de enseres y vertidos ilegales. "No obstante, pedimos la colaboración ciudadana para que, si observan alguna práctica incívica de este tipo, no duden en denunciarla. Desde el equipo de Gobierno estamos preocupados por este tipo de prácticas que dañan el medio ambiente y deterioran nuestra zona rural. Por eso, junto a Cogersa, estamos trabajando en diferentes alternativas para la creación de un punto limpio", añadió el concejal.

Este tipo de vertidos ilegales, además de suponerle mayor gasto al Ayuntamiento, atentan contra el medio ambiente, por lo que las personas que los realicen estarían cometiendo un delito.

