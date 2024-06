De grumete a capitán: la experiencia de surcar en barco la Ría de Avilés

¿Y si me mareo? Esa fue mi primera preocupación cuando me dijeron que me iba a subir a un barco. Era mi primera vez y todas las imágenes que había visto antes sobre esa experiencia pasaron en bucle por mi cabeza durante unos minutos. Que si mareos, que si se las olas van a hacer que lo pase fatal, que si tendré que prepararme para nadar... Al final todo se quedó en "que si...". Gracias a la iniciativa de la Comarca de Avilés de los paseos estivales por la ría, actividad que estará disponible por todo el verano, uno se embarcó, a modo de experiencia piloto, para comprobar de primera mano qué se siente al surcar las aguas. Siendo de Tineo, además, era un viaje fue completamente nuevo para mí, porque, como es lógico, en tierra no abundan estos paseos.

El momento más crítico fue nada más comenzar. Al subirse el pasaje, el barco comenzó a balancearse y me hizo temer lo peor. No lo reconoceré en público, pero rápidamente me agarre a una de las barras, por si acaso. Falsa alarma. Todo se estabilizó al arrancar los motores y coger velocidad. Entonces ya la sensación fue increíble. Aunque el día no acompañaba, ya que una intensa niebla acompañó durante la hora de trayecto, la sensación fue increíble. La mar estaba completamente en calma, por lo que estar dentro del barco era como hacer un viaje en furgoneta, sin ningún tipo de vaivén ni susto.

El viaje estuvo acompañado por las explicaciones de Andrea Bada, Mario Bada y Carlota García, que dependiendo de la zona por la que se transitara contaban las historias que rodean a la ría. Desde el pasado al presenta más industrial, de la mano de Alcoa y Windar, hasta la importancia de la Rula de Avilés. "Muchas personas que son de la comarca se emocionan al realizar este recorrido, porque recuerdan los paseos que hacían con sus padres hasta la playa de Balandrán", explicó Bada. Otro de los puntos de interés se sitúa en Espacio Portus, que es un centro de interpretación que cuenta la historia de la Ría de Avilés y del sistema de cañones submarinos de Avilés, "algo que mucha gente desconoce". Uno de los objetivos de estos recorridos en barco es que, el año que viene, se pueda hacer una parada en Portus, para que los interesados puedan conocer el centro, pero antes es necesario habilitar un pantalán.

Tras pasar Peña Caballo –cuyo nombre viene de la forma de la propia roca– llega el final de la ruta de ida, el faro de Avilés, donde ya se empieza a notar la bravura del Cantábrico de manera muy nítida. Allí Bada contó la historia del hostigamiento entre piratas y corsarios ingleses antaño.

En el viaje de vuelta llegó el turno de este humilde grumete, que se convirtió en patrón de barco. Tras divisar a lo lejos el Cabo Peñas y la playa de Salinas, tocó virar y, cuando el barco se estabilizó, di un paso al frente para cambiar los papeles con el hombre que llevaba el timón, Alejandro Avello, quien me cedió amablemente su puesto y me enseñó cómo pilotar con criterio la embarcación. Primero quiso explicarme el piloto automático, pero rápidamente me lancé al timón. Mi conclusión: pilotar un barco es como conducir un tractor viejo. Tienes que estar dando pequeños giros al volante para llegar al punto fijo. Con alguna "ese" que otra, pero finalmente logré llegar a buen puerto.

Para Avello esta actividad es clave para resucitar el espíritu marinero de la ciudad, algo que a su juicio se ha ido perdiendo con los años. Además de tener la oportunidad de un paseo en barco por aguas de la ría avilesina, Avello cree que es un gran aliciente para la ciudad, ya que muchos turistas (entre los que me incluyo en estas líneas) nunca han vivido esa experiencia. El año pasado realizó casi cinco mil viajes y este año espera repetir cifras, pues en solo tres días ya lleva un centenar de viajeros.

Una hora después iniciar el recorrido y los nervios por los mareos, tocó atar los cabos y poner pie, de nuevo, en tierra firme. La experiencia no pudo ser mejor gracias, sobre todo, al buen trato de la tripulación, que entre bromas me animaron a cambiar el chip de montaña al mar. Y vaya si lo lograron. Apunto la próxima, sin falta: ver los atardeceres de verano en las aguas de la ría. Eso se anuncia como otra experiencia inolvidable.

