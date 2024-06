El sonido "sucio" del tejano Scott H. Biram cierra el ciclo abril-junio de Factoría Sound

El sonido sucio del tejano Scott H. Biram, apodado como The Dirty Old One Man Band -el sucio y viejo hombre orquesta-, aterriza este sábado 8 de junio, a las 21.00 horas en la Factoría Cultural. Se trata de la quinta y última cita de la programación del ciclo de conciertos Factoría Sound para los meses de abril a junio, tras las actuaciones de Greenleaf, William The Conqueror, Långfinger y Diamond Dogs.Scott H. Biram, creció en San Marcos, Texas, a las afueras de Austin, tocando en bandas de punk, metal y bluegrass, hasta que su padre le descubrió a Leadbelly y a Doc Watson. Él mismo se autodefine así: “Si mezclas a Muddy Waters, Bill Monroe, Jerry Reed y Black Flag, te harás una idea de mi sonido. Es 'punk', 'blues', 'country', 'metal', 'bluegrass' y es sucio”. Poco después de publicar su tercer álbum, Lo-Fi Mojo, en 2003, un accidente de carretera casi le cuesta la vida a los 28 años, al ser arrollado por un camión. Postrado en la cama, grabó su Rehabilitation Blues EP, predecesor de su debut para Bloodshot Records en 2005, The Dirty Old One Man Band, que le daría su sobrenombre artístico.

Lejos de renegar de sus primeras grabaciones, Scott H. Biram reconoce la influencia de su primera etapa en su sonido actual, confesando su constante pretensión de "volver al sonido sucio y lo-fi de mis primeros discos". "Tengo un compromiso con el blues, el folk y el country, pero siempre acabo metiendo en el saco mis influencias del metal y el hard rock”, admite.Todo ese conglomerado está presente en The One & Only Scott H. Biram, su décimo tercer álbum que vio la luz el 29 de marzo, y cuyo primer single es su recreación del Easy Rider de Leadbelly. Canciones que hablan de la mortalidad, el romance, la religión y el alcoholismo, lanzadas con el espíritu arcaico de las raíces, sonido de blues y twang aceitoso respaldado por el golpear rítmico de su pie, y el respaldo de un muro de sonido de cables enmarañados y ruido amplificado, acoples y efectos.

Las entradas, a un precio de 10 euros, 12 el día del concierto, se pueden comprar en los canales habituales, la web https://uniticket.janto.es/palaciovaldes y la taquilla de la Casa de Cultura.