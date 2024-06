Las auxiliares de Saint-Gobain se van y sus trabajadores negocian cobrar rápido

Los trabajadores de las auxiliares de Saint-Gobain sufren las consecuencias del expediente de regulación de empleo (ERE) que acordaron los sindicatos de la fábrica que la multinacional que tiene en Avilés de tal modo que los de Sergon (se dedican al premontaje de parabrisas) ya han escuchado qué futuro les aguarda: la dirección de su compañía se propone cesar su actividad dado que esta estaba en el departamento de parabrisas y la multinacional lo cerró definitivamente el pasado 24 de mayo.

Con esta perspectiva, los 52 de Sergon sólo aguardan el cierre del ERE por extinción de contratos que están negociando "lo antes posible" y poder cobrar su indemnizaciones de la propia compañía y no del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pero no las tienen todas consigo. "Ya nos han dicho que no hay dinero, pero tenemos que seguir acudiendo a trabajar y esto es muy duro", señalaron algunos trabajadores a instancias de este periódico.

La situación de Sergon es semejante a la que se está desarrollando en Limpiezas Plata. Se da la circunstancia de que tanto una como la otra son del mismo grupo.

Los trabajadores de Bergé –sometidos al convenio del transporte– ya han recibido las cartas de despido. Lo previsto es que cada uno de los empleados de esta auxiliar recurran cada una de esas órdenes escritas. En ese plan están también los de la auxiliar Cimisa. Lo particular es que los siete trabajan en Glass y no en Sekurit. "Nos metieron los sindicatos en esta historia al final", se queja uno de los trabajadores afectados. La razón es liberar plazas en Glass para los trabajadores de la principal.

Los puestos vacantes de la bolsa que controla la asesora LHH –que presentaron a los trabajadores de la principal a los que iba a despedir– podrían terminar en manos de los trabajadores auxiliares (por el momento, eso no ha sucedido). En todo caso, para acceder a ellas es preciso abandonar cualquier litigio contra Saint-Gobain.

