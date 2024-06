La falta de autorización municipal condena el mural de Lula Goce en Luanco

Hoy tendría que ser el día que Lula Goce, artista internacional, ultimase los detallesde su mural en el centro de Luanco, pero, finalmente la creadora gallega no pudo realizar su obra. La falta de permisos provocó que Patrimonio paralizase la intervención, algo que la artista lamenta porque podría ser un gran atractivo turístico para el pueblo. Además, lamenta que desde el Consistorio nadie se ha puesto en contacto con ella para darle explicaciones de por qué se ha paralizado su obra. "Es algo que nunca me había pasado", reconoce la artista, que lleva unos días en su Pontevedra natal antes de embarcarse en su nuevo proyecto en Los Ángeles.

Aunque Goce estaba muy ilusionada con el proyecto, finalmente todo ha quedado en nada. De hecho, por el momento no hay planes para volver a retomar el mural en tierras gozoniegas. Tiene sobre la mesa propuestas en Oviedo y Gijón, en las que realizará diseños diferentes, pero en sus planes no está volver por Luanco. La artista denuncia que "nunca he vivido algo así durante toda mi trayectoria como artista" y lamenta las malas formas que ha tenido el Ayuntamiento hacia ella. "El mural sería un gran atractivo turístico para la zona, ahora ya no se podrá aprovechar", afirma la pintora, que espera que, en el futuro, se pueda aprovechar esa pared para hacer arte en ella.