"Es una competición abierta a todo el mundo, es un reto para que los jugadores puedan probar la experiencia de competir desde la silla de ruedas", señaló José Alberto Álvarez, presidente de Honor de FEDEMA, una de las entidades organizadoras del XXV Campeonato Inclusivo de Billar en silla de ruedas, torneo que organizó la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca en el polideportivo de Piedras Blancas.

Eloy Alonso jugando al billar | Mara Villamuza / Noé Menéndez

Álvarez se mostraba contento con la gran acogida del torneo. "Este año han venido hasta jugadores de la Federación, que han acogido muy bien la iniciativa. Estamos encantados que vengan deportistas de otras especialidades", señaló Álvarez.

Unión sobre ruedas con el billar como protagonista / Noé Menéndez

La competición fue diferente a lo habitual, pero estuvo reñida como un Mundial o una Eurocopa. Una treintena de jugadores participaron en el torneo, abierto a todo tipo de personas, permitió que muchos pudiesen vivir en sus carnes la experiencia. Fue el caso de Eloy Alonso, alcalde del concejo, quien no dudó en subirse a la silla y probar sus dotes con el palo. "Vengo a participar y probar, no puedo prometer nada. De chaval sí que jugué, pero no se yo como jugaré", comentó el regidor, que quiso estar presente para representar el compromiso del Ayuntamiento con las personas con discapacidad.

"Hemos trabajado en eliminar barreras, en poco meses hemos conseguido ser el primer paseo del norte de España con un baño para ostomizados, entre otras medidas", apuntó Alonso. No fue el único político presente, ya que todos los grupos municipales quisieron estar en la cita.

Al final las cuatro mesas instaladas en el polideportivo se llenaron de personas que, con más habilidad o menos, trataron de ponerse en la piel de gente discapacitada y pudieron competir de tú a tú ante profesionales de la materia.

