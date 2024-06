Castrillón se apoya en el voluntariado vicenciano en la lucha contra la soledad

El voluntariado vicenciano colaborará con Servicios Sociales en la detección de casos de soledad no deseada en el municipio de Castrillón. Representantes del colectivo mantuvieron ayer un encuentro en la sede de Alcaldía con el regidor local, Eloy Alonso; la concejala de Servicios Sociales, Sandra Manteca, y la de Gobernanza, Nuria González-Nuevo, en la que transmitieron al gobierno municipal su disposición para colaborar en el desarrollo del Plan contra la Soledad no Deseada que se ultima desde el Consistorio.

La detección de personas que se encuentren en situación de soledad no deseada se realizaría en las actividades y talleres que desarrolla el voluntariado vicenciano en su local de la calle Rey Pelayo de Piedras Blancas. Tras identificar a las personas que pueden ser objeto de actuación dentro de este programa lo comunicarían al área de Servicios Sociales. Además, las personas que forman parte del voluntariado vicenciano desarrollarán labores de acompañamiento para aquellas personas que quieran participar en alguna actividad del municipio y no lo hagan por tener que desplazarse solas.

El Plan contra la Soledad no Deseada, para el que se ha reservado una partida de 70.000 euros en el presupuesto municipal, prevé una serie de acciones encaminadas a la prevención de la soledad no deseada, a la detección de las personas que la sufren en el municipio y, finalmente, a la intervención para que esta situación no suponga un perjuicio en el bienestar o la salud de dichas personas.

Sobre este tema se debatió en el último Pleno de Castrillón tras las mociones de Izquierda Unida y del PSOE, que buscaban aprovechar una partida del gobierno de Asturias para tratar de solucionar un problema que creen que afecta a parte de la población castrillonense.

