En "Enfoca Talento", como en los "Princesa": "El foco, en lo deseado, y esfuerzo infinito"

Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, quería estudiar Latín y Griego. Era su sueño y una época en la que a la EBAU de hoy se le llamaba selectividad. Su madre le quitó aquello de la cabeza y se decantó por Derecho: "Me parecía multiusos". "Hice la carrera ramplona. En el primer trimestre suspendí cuatro, lo que no había hecho nunca. Luego mejoré, pero aquello no me gustaba, y tampoco me gustó opositar a Abogacía del Estado, oposición que dejé. Sabía que quería ir a trabajar contenta y que lo que hiciera valiera para algo", reconoció ayer Sanjurjo ante decenas de personas en la clausura en Avilés de la octava edición de "Enfoca Talento", un programa municipal que busca mejorar la proactividad, empoderamiento y empleabilidad de las mujeres participantes.

La presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, con un currículo brillante, reconoció que llegar a donde está no fue un camino de rosas. Concluyó su discurso compartiendo un mensaje aprendido, dijo, de los premiados año tras año por la Fundación: "Todos y cada uno de ellos ponen un gran foco en lo que quieren y un esfuerzo infinito". Ese es tal vez el mejor ejemplo para "Enfoca Talento".

En la celebración del fin de curso participó la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien valoró este proyecto que nació hace ya ocho años y por el que han pasado más de cien participantes en total. En esta última edición, nueve de las dieciséis participantes han accedido al mercado laboral. Tomaron parte también Sonia Arbesuk Busto, del departamento de atención al cliente en Uría Ingeniería de Instalaciones y miembro de la quinta edición de Enfoca Talento y Ana Bescós, del departamento de Recursos Humanos de Dupont y mentora de este proyecto. Enfoca Talento cuenta con el respaldo de treinta empresas privadas.

Una parte fundamental del programa, y así lo subrayó Monteserín, es la colaboración con el tejido empresarial no solo del municipio sino también de toda la región: Grupo Nature, Satec, Windar Renovables, Cooperativas Agroalimentarias del Principado de Asturias, Uría Ingeniería, Fraternidad Muprespa, Duro Felguera, Dupont, Femetal, Fade, DXC Technology, Aguas de Avilés, Konecta, Cogersa, Escadem, Gonvarri, ArcelorMittal o la asociación de la Empresa Familiar Asturias son algunas de las colaboraciones de "Enfoca Talento" que han contribuido en los últimos años a que muchas mujeres de Avilés encontraron su vocación y su camino laboral. Como hizo Teresa Sanjurjo, que se quedó sin estudios universitarios de Latín y Griego, pero encontró la felicidad en las fundaciones.

