"Todo hubiese sido más sencillo con Jimi, él arreglaba la carencia de personal"

Hace un año a José Manuel Lozano (Allande, 1957) ni se le pasaba por la cabeza estar donde está ahora. Tras el fallecimiento de Jimi, alcalde electo de Soto del Barco, el actual regidor del concejo tuvo que dar un paso al frente por la Candidatura Independiente de Soto del Barco (CISB) para asumir el bastón de mando. Ahora, hace balance de su primer año de mandato.

–¿Cómo habría cambiado el primer año de mandato si Jimi tuviese el bastón de mando?

–Todo hubiese sido mucho más sencillo. La realidad es que tenemos una carencia de personal importante y él era capaz de suplirla en un 80% haciendo múltiples tareas por el concejo. Se le echa de menos. Yo estoy aquí por él, pero quién debería estar en el cargo tendría que ser Jimi. Mi idea era hacer solamente asesoramiento de manera puntual, pero la vida funciona así.

–¿Cómo han sido estos primeros meses como alcalde?

–Ha habido muchas dificultades, sobre todo por la falta de medios materiales y de personal. Por otro lado, tengo la esperanza de, por mi anterior etapa como funcionario, poder ir aplicando medidas correctoras, aunque los procedimientos y la burocracia administrativa hace que todo sea mucho más lento de lo que quisiera. Tengo ilusión a pesar de que mi faceta ahora sea totalmente distinta, pero por cuestiones de responsabilidad tuve que asumir el reto.

–¿Ha pensado afiliarse a algún partido político?

–Yo en la política estoy ya de retirada. Me jubilé hace dos años y solamente participaba en esta aventura para asesorar a Jimi, porque me lo había pedido. Por circunstancias me tuve que hacer cargo de liderar la candidatura, porque como tuvimos tanto respaldo popular por responsabilidad no podía negarme. Estoy encantando como estoy ahora, en el futuro veremos si tengo salud y fuerza para seguir.

–¿Cómo están las relaciones con el PSOE y el PP?

–Las relaciones con el PP son muy buenas, como no puede ser de otra manera, y con Álvaro Queipo, que estuvo aquí hace unas semanas, son estupendas. Me parece una persona muy coherente y positiva. También tengo buena relación con todo el equipo del gobierno autonómico, del PSOE, con el presidente y con los consejeros con los que me ha tocado tratar. Procuro tener conexión con todos, siempre tratando de buscar en positivo para tratar de resolver los problemas que tenemos.

–¿No echa en falta que desde el gobierno autonómico miren un poco más por Soto del Barco?

–Siempre se echa en falta eso, sobre todo porque tenemos muchas deficiencias. El estuario del Nalón recibimos todos los días toda la maleza que baja desde el alto del río y gran parte de ella se queda en la playa de los Quebrantos. Eso nos supera en cuanto al costo, porque aunque el Principado nos financia el 70%, estamos hablando de cifras muy altas. De poco sirve que nos den 80.000 euros si la factura nos sube a 130.000. No creo que este problema sea exclusivamente competencia del Ayuntamiento. Nosotros tenemos muy pocos recursos para afrontar ese gasto, es un esfuerzo impresionante. Después, por otro lado está el puerto de La Arena, que está lleno de sedimentos. Hay que estar continuamente dragando. Espero que, después de la última reunión que mantuve con el consejero de Fomento, se solucione, porque quedaron que, una vez estén designados los nuevos responsables de puertos, vendrían a hacer una visitar para plantear un estudio integral. Espero que sea la solución definitiva, de momento de comprometió a reiniciar los dragados.

–Parece que la problemática del puerto de La Arena se empieza a desbloquear, algo que ha sido una de sus grandes peleas este año.

–La experiencia que tengo en este sentido y la relación que tengo con el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, y con el director general de Infraestructuras, Manuel Calvo, es muy positiva y extraordinaria. Confío en que lo que hablamos en la reunión, que se ponga fin en el corto plazo.

–Otro de sus proyectos es crear una pasarela en la ría del Nalón.

–La pasarela sería un espaldarazo importante al desarrollo turístico del Bajo Nalón. El problema es que, por su dimensión y coste, se sale fuera de nuestras posibilidades. Esperemos que, en algún momento, las condiciones sean favorables y podamos llevarla a cabo. La última noticia que tengo es que se ha presentado un proyecto, que ha elaborado el Principado, con alguna financiación europea. A ver si fructifica, porque a nosotros es algo que nos supera.

–¿Cómo están las relaciones con el resto de concejos de la comarca de Avilés?

–Son extraordinarias. Con Castrillón es son magníficas, yo estuve trabajando allí 40 años y con el alcalde guardo una gran relación. A Mariví la conozco también desde hace mucho tiempo y guardamos una muy buena relación. Con el Bajo Nalón también tenemos un gran trato, tanto con los alcaldes de Pravia y Muros como con el del Salas. Con Cudillero tenemos una relación muy fluida y de mucha colaboración, porque tenemos problemas similares.

–Durante este año le ha tocado vivir la oposición de San Juan de la Arena Sí. ¿Qué valoración hace de su trabajo?

–Cada uno elige la forma de oposición que considera oportuna. Creo que están muy equivocados, pero respeto su forma de actuar. Parece que cualquier noticia, cualquier cuestión que saben de nuestro planteamiento lo anuncian y luego se atribuyen el éxito de la medida que se adopte. Al final lo que nos importa es que las cosas se vayan haciendo. Sí me gustaría es que actuaran más en positivo, porque toda esa crítica a veces no se ajusta a la realidad. Poner en los medios problemitas puntuales lo único que hace es dar una mala imagen del municipio que creo que no se corresponde con la actualidad.

–¿Qué retos se pone para el próximo año?

–El principal reto que tenemos ahora es ver si por fin podemos aprobar la RPT para adoptar al Ayuntamiento de medios personales, que son fundamentales para poder funcionar con normalidad. Sobre todo necesitamos cubrir la plaza de técnico de gestión económico-presupuestaria que nos permita empezar a funcionar ya con normalidad. Además, tenemos que aprobar el presupuesto de este año para funcionar con normalidad. Además, queremos tramitar el expediente para adquirir un tractor que nos permita desbrozar todas las zonas del municipio, que es algo que nos urge y que no podemos hacer, porque hacer cuatro pasadas al año nos suponía un costo de unos 50.000 euros. Decidí que por ese dinero era mejor buscar financiación para adquirir un tractor propio y dar nosotros el servicio, para tener el concejo en estado de revista.

–Aprobar el presupuesto será lo más urgente ahora mismo.

–No es por un problema de falta de acuerdo, porque somos mayoría, si no que es un problema de personal. Falta gente para tramitar los expedientes, como en este caso los presupuestos. Tenemos que atender los requerimientos trimestrales de Hacienda, hay una secretaria interventora trabajando mañana y tarde exclusivamente en ese tema. Es algo que nos urge muchísimo, pero todo pasa por aprobar la RPT. Esperamos poder aprobarlos en máximo dos meses.

